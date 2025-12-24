健康網》空腹吃下它胃不適冒冷汗！營養學博士：換個吃法就好

鳳梨酵素會刮胃？營養學博士吳映蓉表示，「蛋白質分解酶」會「嫩化」胃壁。胃不夠強的人會不舒服；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕胃不是很強的人，營養學博士吳映蓉再次叮嚀，不要空腹吃青木瓜，自己就犯了錯，在與友人聊天下，直接下肚，沒多久，胃開始覺得不舒服，有「悶悶的、微燒灼」的不適感，再過一陣子開始冒冷汗

吳映蓉在臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」指出，自己完全忘記不能空腹吃青木瓜，因為裡面天然的「嫩肉精」，也就是「蛋白質分解酶」，它可以軟化肉品，也可以「嫩化」胃壁。她也提醒，胃不是太好的人，切記空腹不要吃青木瓜、奇異果、鳳梨。

「蛋白質分解酶」這類酵素是「切斷蛋白質的連結」。在烹飪中，常用它們來醃肉，讓肉質變軟嫩；但在肚子裡，如果胃黏膜剛好比較薄，或者是 「空腹」 吃，這些強效酵素就會直接與胃壁表面的黏蛋白作用，產生刺痛或燒灼感。

吳映蓉指出，並不是這3種食物不好，從此要封殺它，而是換個吃法：

●絕對不要空腹吃：

一定要在「餐後」吃。讓這些酵素去分解你剛吃進去的肉類、魚類蛋白質，發揮它們真正的「助消化」功能，而不是直接攻擊你的胃壁。

●選擇「熟透」的果實：

以木瓜為例，青木瓜的酵素含量最高、刺激性最強。選擇轉黃熟透的木瓜，酵素與有機酸會變得較溫和。

●入菜加熱更安心：

蛋白質分解酶非常怕熱（超過一定溫度就會失去活性）。胃部敏感的朋友，可以嘗試「鳳梨苦瓜雞湯」或「木瓜燉排骨」，保留纖維，減少刺激。

●營養學沒有絕對的「好」或「壞」只有「適不適合現在的你」：如果你的胃正處於發炎、潰瘍階段，這類水果請先暫緩，等胃部修復後再少量嘗試喔！

