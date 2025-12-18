健康網》男性需要規律性生活 網紅醫：防癌更快樂

對男性來說，擁有規律性生活不僅更加健康，心情也更愉悅。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕對男性來說，維持固定且定時定量的性生活，不僅是維持攝護腺健康，更能夠減輕壓力，愉悅心情！在美國執業的網紅醫師瑞秋蘿絲（Rachael Ross）在頻道說明規律性生活可以帶來的優點。該影片在短短2週便獲得高達25萬次的點閱。

為什麼男性需要規律的性生活？瑞秋蘿絲說明有以下優點：

●降低攝護腺癌風險：影片提到規律射精（每月約 21 次）與降低攝護腺癌風險之間有強烈關聯。這被認為是透過定期「清理」攝護腺，防止潛在的致癌物質或發炎物質積聚。

●促進血液循環：性行為是一種形式的有氧運動，能增加心率並促進全身血液流動。

●降低心臟病風險：研究顯示，每週至少進行兩次性行為的男性，其患致命心臟病的風險較低。

●提升睪固酮或其他荷爾蒙：規律的性刺激和活動有助於維持健康的睪酮水平，這對肌肉量、骨密度和情緒調節至關重要。

●釋放內啡肽與催產素：高潮會觸發大腦釋放「感覺良好」的化學物質，如內啡肽和催產素（又稱擁抱荷爾蒙），能有效降低「皮質醇」這項壓力荷爾蒙。

●改善睡眠品質：射精後釋放的催乳素能幫助男性更快入睡並進入深層睡眠。

●免疫系統強化：有規律性生活的男性，體內的免疫球蛋白 A （IgA） 水準通常較高，這有助於抵抗感冒和流感。

●「不使用就失去」原則：規律的勃起能確保陰莖組織獲得充足的氧氣供應，維持組織的彈性與健康，有助於預防長期的勃起功能障礙。

最後瑞秋強調，這裡的「性生活」不僅指與伴侶的互動，獨自的射精行為（也就是自慰）同樣能帶來上述大部分的生理健康益處。

