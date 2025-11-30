自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》脖子痛？「反覆落枕」竟是枕頭與睡姿錯誤！

2025/11/30 20:57

不少人時常落枕，頸部痠痛一整天；嘉韻診所復健科主治醫師顏韻珊認為，睡姿影響落枕甚鉅。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

不少人時常落枕，頸部痠痛一整天；嘉韻診所復健科主治醫師顏韻珊認為，睡姿影響落枕甚鉅。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕幾乎人人都經歷過落枕、早上起床脖子僵硬或轉不過頭，但為何有人三不五時就發作？嘉韻診所復健科主治醫師顏韻珊指出，反覆落枕與肩頸痠痛，多半並非壓力過大或睡太久，而是「睡姿不正確」與「枕頭高度不合」所造成。頸椎若整晚被固定在不自然角度，相關肌肉就得長時間出力支撐頭部重量，自然越睡越痠痛。

反覆落枕？常見 6 大錯誤習慣一次看懂

顏韻珊說，許多患者自覺「睡得很舒服」，但其實頸椎位置早已歪斜。長期下來不僅會落枕，更可能導致小面關節發炎、頸椎退化。

以下為常見錯誤與可能症狀：

枕頭太高或太低：頸椎整晚前彎或後仰。造成：脖子痠痛、落枕。

枕頭無法托住頸窩： 肌肉整晚出力。造成： 肩頸僵硬、頭痛。

床墊太軟： 身體下沉、脊椎彎曲。造成： 頸椎＋腰椎痠痛。

床墊太硬： 無法貼合、壓力點集中。造成： 翻身困難、僵硬。

側睡枕頭太低： 頸椎側彎。造成： 單側肩頸痛、手麻。

趴睡習慣：頸部旋轉 90 度。造成容易急性落枕。

顏韻珊提醒：「你的脖子不是突然痠痛，而是整晚都在用力。」

枕頭怎麼選？醫師教你找「黃金高度」

最適合的枕頭高度，是讓頸部落在自然、放鬆、不出力的位置。

●仰睡建議：枕頭下壓後高度約 6–9 公分下巴略低於額頭頸窩被完整支撐呼吸順暢

●側睡建議：枕頭高度以「肩寬」為準頭、頸、脊椎呈一直線

若調整後仍不舒服，醫師建議應檢查頸椎結構、活動度與肌肉張力。

哪種睡姿最保護頸椎？醫師建議排序一次看

顏韻珊表示，從脊椎保護度來看，睡姿排序如下：

●仰睡：最穩定、最平均分散壓力

●側睡：枕頭高度正確即可

●趴睡：最不建議，落枕高風險

臨床統計中，高達 8 成反覆落枕者都有趴睡習慣。

何時要提高警覺？這些情況代表你的頸椎「已經在求救」

顏韻珊醫師提醒，若症狀反覆、越睡越痛，代表問題已不只是睡姿，可能是肌肉或小面關節發炎，甚至神經壓迫。以下情況建議儘早就醫：

一個月內落枕 2 次以上起床時脖子痛到無法轉動疼痛延伸到肩膀、手臂或伴隨手麻換過枕頭仍不舒服平躺時更痛或有明顯頭痛既往有頸椎退化、椎間盤突出、鞭甩傷病史

顏韻珊表示，「頸椎問題往往是長期累積而成，越早檢查越能減少後續的結構性損傷。」同時呼籲，若影響睡眠或日常生活，應至復健科或骨科進行專業評估，以找出真正的疼痛來源。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中