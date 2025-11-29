健康網》大腸癌發生率年輕化 檢查前低渣飲食5注意

營養師李婉萍提醒，低渣飲食應避開含豐富纖維的食物、不吃動物性肥肉、避免乳製品、烹調方式清淡、多喝水。

〔健康頻道／綜合報導〕據國健署2019年的癌症登記報告統計指出，國人大腸直腸癌的發生率仍高居首位，且已連續14年蟬聯，患者更有年輕化的趨勢。營養師李婉萍在粉專「李婉萍營養師」提醒，除了多留意日常飲食之外，定期篩檢也不可少。而進行大腸鏡檢查時應盡可能清空腸道，可使用清腸藥搭配低渣飲食：避開含豐富纖維的食物、不吃動物性肥肉、避免乳製品、烹調方式清淡、多喝水。

李婉萍指出，接受大腸鏡檢是早期發現大腸癌的有效方式，也能在檢查同時幫助切除可能演變成癌症的息肉，降低罹癌風險。不過，在進行大腸鏡檢查時，腸道必須盡可能清空才能讓醫師診斷時看得更清楚，方法是使用清腸藥搭配低低渣飲低渣飲。所謂「低渣」是指要減少糞便體積和腸道中的殘渣，該怎麼吃才對？把握5個原則。

請繼續往下閱讀...

1.避開含豐富纖維的食物：如燕麥、糙米、地瓜、玉米等全穀根莖類，高纖蔬菜與水果，未經加工的黃豆、綠豆、紅豆等原型豆，以及各種堅果種籽。

2.不吃動物性肥肉：如豬蹄膀、五花肉、豬腳、牛腩等，過於油膩的肉類較難消化，會減慢腸胃蠕動的速度，應選擇去皮、不帶筋、口感較嫩的肉類。

3.勿食任何乳製品：奶類雖然是液體，但消化之後容易在腸胃道留下殘渣，包含其相關製品例如起司、優酪乳、冰淇淋等，也一律不能吃。

4.烹調方式宜清淡：料理盡量採用蒸、煮或燉，避免油炸、油煎與生食。

5.適量增加水份攝取：因為是以精緻化食材為主的飲食方式，很多健康的食物暫時不能吃了，所以要注意水分補充避免發生便祕，若要喝黑咖啡、紅茶或綠茶，或是含糖的冬瓜茶、運動飲料、碳酸飲料等等都可以。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法