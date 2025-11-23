自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》「退熱貼」纏繞小拇指可助眠？ 醫：安慰劑效應

2025/11/23 23:16

網路上又在教偏方─「退熱貼」繞小拇指助眠，精神科醫師楊聰財指出，「安慰劑效應」，身體便有機會放鬆。（取自IG）

網路上又在教偏方─「退熱貼」繞小拇指助眠，精神科醫師楊聰財指出，「安慰劑效應」，身體便有機會放鬆。（取自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕「睡個好覺」可能是現代人的最大願望，精神科醫師楊聰財指出，日本網友分享只要將「退熱貼」剪下，繞著小拇指貼一圈，當晚就能深沉入睡。他表示，這是「安慰劑效應」，身體便有機會放鬆。

楊聰財說，從理性的醫學角度來看，退熱貼並非安眠藥。它不含任何能直接作用於中樞神經的藥理成分。退熱貼的主要成分是水凝膠（Hydrogel），透過水分氣化帶走熱量，有時還會輔以薄荷醇帶來的清涼感。

他表示，更強大的力量來自於心理學上的「安慰劑效應」（Placebo Effect）。當我們深信某種方法有效時，大腦的神經可塑性會被啟動，主動連結「貼上貼布」與「睡覺」這兩個行為。這是一種大腦的自我暗示，告訴身體：「好了，我已經用了這個法寶，現在可以安心睡了。」

要進入入睡的儀式感，現代人白天像陀螺一樣旋轉，到了夜晚，靈魂往往還停留在亢奮。楊聰財認為，需要一個「煞車訊號」，像是數羊、睡前喝熱牛奶、聽助眠聲波、戴特殊能量手環等。

楊聰財指出，許多人會在白天拚命補眠，這反而適得其反。正確做法是，小憩應控制在30分鐘內，且下午三點後應避免睡眠，以免消耗掉晚上的「睡眠債」（Sleep Drive），導致晚上更不想睡。其次，光線管理至關重要。睡前避免藍光（手機、平板），因為藍光會抑制褪黑激素分泌，欺騙大腦「現在是白天」。

