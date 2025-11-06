自由電子報
健康 > 杏林動態

扶輪公益網攜手企業暖捐助輔大醫院 行動鼓勵第一線醫護

2025/11/06 11:08

輔大醫院院長黃瑞仁感謝扶輪公益網與企業夥伴的慷慨捐贈。（輔大醫院提供）

輔大醫院院長黃瑞仁感謝扶輪公益網與企業夥伴的慷慨捐贈。（輔大醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕國際扶輪3490地區扶輪公益網攜手多家企業今（6）天聯合捐贈衣物物資給輔仁大學附設醫院，實質愛心投入弱勢關懷與醫療支持行動，為醫護人員送上最實際的溫暖與鼓勵。扶輪公益網主委葉淑麗表示，公益不只是一次性的捐助，而是持續的關懷，感謝企業夥伴讓社會更有溫度。

此次捐贈由葉淑麗號召，結合英紡企業、永紡企業與皇冠不動產3家企業共同捐贈衣物物資，捐贈涵蓋輔大醫院「孤老一條龍關懷計畫」、「社區物資支援」、「修復女修會關懷」及「輔大醫院醫護慰問計畫」。

輔大醫院院長黃瑞仁表示，感謝扶輪公益網與企業夥伴的慷慨捐贈，這份心意不僅是對醫護人員的肯定與支持，更感受到社會溫情的力量。輔大醫院秉持「醫療傳愛」的使命，不僅守護病人的健康，也將這份愛轉化為行動，回饋社會、服務更多有需要的人。

扶輪公益網秉持「物盡其用，愛傳全球」的宗旨，長期推動二手物資媒合，協助偏鄉與弱勢團體改善生活。今（2025）年也因應花蓮光復鄉潰堤災情，發起災民急用物資募捐行動，調度全國資源支援災區。葉淑麗表示，扶輪公益網將持續整合各界資源，讓每份愛心發揮最大效益，成為企業社會責任最有力的實踐者。

扶輪公益網主委葉淑麗表示，公益不只是一次性的捐助，而是一份持續的關懷。（輔大醫院提供）

扶輪公益網主委葉淑麗表示，公益不只是一次性的捐助，而是一份持續的關懷。（輔大醫院提供）

國際扶輪3490地區扶輪公益網攜手企業暖捐物資給輔大醫院醫護。（輔大醫院提供）

國際扶輪3490地區扶輪公益網攜手企業暖捐物資給輔大醫院醫護。（輔大醫院提供）

