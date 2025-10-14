自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

鼻塞術後「吸不到空氣」 醫重建手術治好空鼻症

2025/10/14 15:12

醫師建議民眾若有慢性鼻塞問題，可先考慮藥物治療，必要時再選擇微創手術，並保留部分鼻甲功能。（亞大醫院提供）

醫師建議民眾若有慢性鼻塞問題，可先考慮藥物治療，必要時再選擇微創手術，並保留部分鼻甲功能。（亞大醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名30多歲林經理飽受鼻塞困擾，開會時難以專注，甚至因呼吸不順影響睡眠品質，今年初安排傳統下鼻甲切除手術，術後鼻腔打通雖然變得較通暢，卻出現呼吸困難，甚至幾乎快窒息的感覺，求醫後發現原來是「鼻腔空蕩蕩」導致空鼻症，經鼻腔重建手術（自費）重新以異體骨植入重建後，總算找回呼吸的快感。

患者就醫時描述，原本以為鼻塞問題經過手術後會恢復暢通，但術後依舊感覺「還是很塞啊！」，回診檢查時醫師都說沒問題，由於始終覺得吸不到空氣，「好像快窒息了」，尤其每吸一口氣，就會連帶出現乾燥、灼熱、刺痛感，雖然看似治好鼻塞，但這種矛盾的體驗，卻讓他生活陷入另一種煎熬。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師徐俊傑指出，鼻腔內鼻甲像是一道天然「空氣濾網」，負責讓空氣在進入肺部前被加溫、加濕，並與鼻腔黏膜接觸完成調節，若因鼻塞手術切除過多鼻甲，會導致鼻腔空間變得過於寬敞，空氣便會以層流方式直線通過，看似很通暢其實已失去迴旋與過濾空間，導致乾燥、疼痛，甚至呼吸感消失。

徐俊傑指出，這是因為來自於鼻腔感覺神經無法正常偵測氣流，患者會誤以為吸不到空氣，甚至以為自己「想太多」不敢再度就醫，但其實空鼻症並不是單純心理作用，而是鼻腔結構被過度破壞後產生的真實生理問題，患者恐因而產生嚴重焦慮與睡眠障礙，甚至憂鬱傾向，小病變成大病，得不償失。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中