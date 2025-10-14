鼻塞術後「吸不到空氣」 醫重建手術治好空鼻症

醫師建議民眾若有慢性鼻塞問題，可先考慮藥物治療，必要時再選擇微創手術，並保留部分鼻甲功能。（亞大醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名30多歲林經理飽受鼻塞困擾，開會時難以專注，甚至因呼吸不順影響睡眠品質，今年初安排傳統下鼻甲切除手術，術後鼻腔打通雖然變得較通暢，卻出現呼吸困難，甚至幾乎快窒息的感覺，求醫後發現原來是「鼻腔空蕩蕩」導致空鼻症，經鼻腔重建手術（自費）重新以異體骨植入重建後，總算找回呼吸的快感。

患者就醫時描述，原本以為鼻塞問題經過手術後會恢復暢通，但術後依舊感覺「還是很塞啊！」，回診檢查時醫師都說沒問題，由於始終覺得吸不到空氣，「好像快窒息了」，尤其每吸一口氣，就會連帶出現乾燥、灼熱、刺痛感，雖然看似治好鼻塞，但這種矛盾的體驗，卻讓他生活陷入另一種煎熬。

請繼續往下閱讀...

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師徐俊傑指出，鼻腔內鼻甲像是一道天然「空氣濾網」，負責讓空氣在進入肺部前被加溫、加濕，並與鼻腔黏膜接觸完成調節，若因鼻塞手術切除過多鼻甲，會導致鼻腔空間變得過於寬敞，空氣便會以層流方式直線通過，看似很通暢其實已失去迴旋與過濾空間，導致乾燥、疼痛，甚至呼吸感消失。

徐俊傑指出，這是因為來自於鼻腔感覺神經無法正常偵測氣流，患者會誤以為吸不到空氣，甚至以為自己「想太多」不敢再度就醫，但其實空鼻症並不是單純心理作用，而是鼻腔結構被過度破壞後產生的真實生理問題，患者恐因而產生嚴重焦慮與睡眠障礙，甚至憂鬱傾向，小病變成大病，得不償失。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法