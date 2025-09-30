7種運動錯誤 會悄悄破壞新陳代謝

有7種運動錯誤，會悄悄破壞新陳代謝。圖為過度進行有氧運動示意圖。（擷自X@los_230407）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然多運動有益身體健康，但最重要的是採取正確方式運動。滾動報導（Rolling Out）指出，有7種運動錯誤會悄悄破壞新陳代謝。

第一種錯誤是過度進行有氧運動，忽略肌力訓練。在跑步機上無止盡地訓練，並非有效減肥方法，甚至可能適得其反。過度的有氧運動不但缺乏足夠肌力訓練，還會降低人的代謝率，因為它會分解肌肉組織和脂肪。

肌肉組織在靜止狀態下燃燒的卡路里，比脂肪組織多得多。當人透過單純的有氧運動失去肌肉質量時，靜止代謝率會下降，導致長期維持減肥效果變得更加困難。

第二種錯誤是空腹運動或嚴格限制卡路里攝入。在嚴重營養不良的情況下，試圖透過運動來最大限度燃燒卡路里，會讓身體進入「保存模式」。該模式應會減緩人的新陳代謝，因為身體試圖保存能量以保護重要功能。

身體需要充足的能量來維持肌肉質量並支持恢復。如果沒有適當營養，運動就會變成一種壓力源，降低人的代謝效率。

第三種錯誤是沒有恢復期。鍛煉並非越多越好，若每天高強度訓練且如果沒有適當恢復期，會造成慢性壓力，導致皮質醇水平升高，代謝激素紊亂。

讓自己度過恢復期並非怠惰，恢復期是讓身體修復肌肉組織、平衡荷爾蒙、真正增強體質的時期。如果沒有足夠的休息，新陳代謝就會受到影響，讓身體更容易儲存脂肪。

第四種錯誤是數月堅持相同運動。若一直進行相同運動，那麼隨著時間的推移燒的卡路里會逐漸減少。這是因為身體的新陳代謝已適應，不再對相同刺激做出反應。

第五種錯誤是忽視睡眠品質。睡眠不足會影響代謝激素，還會擾亂瘦素和生長素釋放肽（Ghrelin），這兩種激素負責調節飢餓感和飽腹感。

當睡眠不足時，身體會產生更多皮質醇，從而促進脂肪儲存，尤其是在腹部周圍。高品質睡眠與規律運動，都對維持健康的新陳代謝至關重要。

第六種錯誤是持續進行最大強度的鍛煉。高強度運動確實有效果，但每次都拼盡全力可能會適得其反。持續不斷地將身體推向極限，卻不調整強度，會造成慢性壓力，久而久之新陳代謝就會減慢。

人的神經系統需要多樣化的運動才能保持最佳功能。高強度、中等強度和低強度的混合訓練，能幫助身體恢復，同時保持代謝靈活性。

第七種錯誤是忽視運動後的營養補充。運動後的營養補充對新陳代謝的恢復至關重要。如果未能在合理的時間內補充能量，身體就會處於分解代謝狀態，持續分解肌肉組織。

適當在運動後補充營養有助於恢復能量儲備，並為肌肉修復和生長提供必要的基礎。這個過程對於維持和提高代謝率至關重要。

