健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

「假日急症中心」值班有誘因！ 醫師春節連上9夜班津貼可領36萬元

2025/09/25 21:12

健保署今（25日）召開共擬會議，拍板通過「假日急症中心（UCC）」試辦計畫，並端出誘因吸引醫事人員參與，其中醫師白班津貼1.5萬元、夜班2萬元。（資料照）

健保署今（25日）召開共擬會議，拍板通過「假日急症中心（UCC）」試辦計畫，並端出誘因吸引醫事人員參與，其中醫師白班津貼1.5萬元、夜班2萬元。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部推動「假日急症中心（UCC）」試辦計畫，盼分流輕症病患、減輕醫學中心急診壓力。健保署今（25日）召開共擬會議，拍板通過，並端出誘因吸引醫事人員參與，其中醫師白班津貼1.5萬元、夜班2萬元，如以明（2026）年長達9天的春節連假為例，若醫師連續值夜班，就可進帳36萬元。

健保署長陳亮妤表示，UCC試辦計畫最快將於11月上路，首波鎖定六都，台北市規劃3處、桃園市新增4處，其中醫師白班津貼可領1.5萬元、夜班2萬元，護理、藥師與放射師等津貼則為白班4千、夜班6千元，如遇4天以上連續假期將加倍給付，試辦經費預計投入3億元。

UCC將於週日及連續假日上午8點至深夜12點提供服務，處理發燒、輕度外傷縫合等「急但不重」的病例。健保署醫務管理組長劉林義說明，計畫經共擬會通過後，後續將報衛福部核定，並加速協調各地衛生局及專業公會，以完成醫事人員輪值安排與教育訓練，力拚11月同步啟動。

劉林義說，目前六都皆已納入規劃，地點多選在大型醫院或地區醫院附近，由各縣市衛生局回報候選場址，待業務組會勘後確認。至於民眾關心的收費部分，劉林義表示，方向上將比醫學中心急診更便宜，但確切金額最快下週與醫學會討論後定案。

劉林義說，UCC試辦計畫總額約3億元，包括開辦與維運費約2200萬元、人力費約1.6億元、醫療費約1.14億元，整體加總後預計投入3億元，盼在假日成為民眾就醫的第二選擇，紓解急診壅塞問題。

此外，共擬會也今天拍板通過「門診抗生素注射治療計畫（OPAT）」將「攜帶式輸注器」納入健保給付，提供24小時連續滴注，讓醫師可依病情調整用藥，降低抗藥性風險，與國際做法接軌，由於「在宅急症照護試辦計畫」同樣涉及感染症治療，本次也一併納入適用，最快11月上路。

