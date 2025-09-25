自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健保總額協商達共識！病團憂罕病專款預算不足 30種新藥恐難給付

2025/09/25 19:32

2026年度健保總額於協商後，醫院總額經過醫院代表與付費者代表多次協商雖達成共識；罕藥及血友病專款預算僅定191.91億元，與實際需求有明顯落差。（資料照）

2026年度健保總額於協商後，醫院總額經過醫院代表與付費者代表多次協商雖達成共識；罕藥及血友病專款預算僅定191.91億元，與實際需求有明顯落差。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕2026年度健保總額於昨（24）日協商，醫院總額經過醫院代表與付費者代表多次協商雖達成共識。罕藥及血友病專款預算僅定191.91億元，與實際需求應為216.2億元間明顯有落差，恐將影響已經給付罕藥的自然成長費用，遑論30種救命罕見新藥的收載給付。

罕病基金會表示，經基金會估算2026年罕藥及血友病藥品專款，實際需求應為216.2億元；其中2026年罕藥實際需求應為153.97億元，預估自然成長約143.96億及新罕藥預算10.01億，這次雙藥專款中罕病專款僅編列約136億元。

此外，罕病基金會指出，罕見疾病96%以上為遺傳性疾病，台灣目前公告罕病247種、治療罕病之罕藥認定125種。其中，僅有84種獲得健保給付、治療46種罕病（可被治療率18.62%），且罕藥皆是針對疾病機轉的對症用藥，不僅有助改善生活品質，減少照顧負擔、社會成本，在防治上也具有積極意義。

罕病基金會認為，二代健保以後，罕病的處境每況愈下，七年來，未執行預算總餘額高達41億，未能給付新罕藥應是罕藥專款執行每年均有餘額的主要原因，凸顯健保尚有餘力照顧罕病病人，只是未竟全功。

基金會表示，健保署2024年提高執行率至99.5%，2025年也已生效給付7種新的罕藥，但累積尚未給付之罕見新藥仍多達30種、可照顧26種罕病，影響患者人數計5,512人，其中包括17種完全沒有任何治療的罕見疾病，約有1,193人在等待唯一的治療機會。

另基金會指出，最令人痛心的是，截至目前已有2,815人等不到治療而過世，死亡率高達33.68%，罕病基金會代表56個罕病團體懇請全民健保：一則再行編列特別預算，補充罕藥專款預算；二則針對尚未足額預算的部分，加強公務預算支持，也切莫發生中斷治療事件，甚或讓病患死於可治療的罕病之大憾，善盡罕見新藥執行給付之責，有效降低罕病患者的高死亡率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中