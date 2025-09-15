健康網》早晨5個顯老壞習慣 日本百萬網紅醫：怕老就要改

早上一起床就滑手機，日本超人氣女醫師友利新警告，藍光最傷皮膚，會加速老化；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕日本超人氣女醫師友利新以皮膚科醫師講解「每天早上5個顯老的壞習慣」，早上不喝水、起床立刻滑手機、早餐只吃軟軟的東西、早餐吃甜食、不挑選碳水化合物。友利新說，再好的保養品、再多美容療程，只要生活習慣不好，就會加速老化。

友利新在YouTube頻道擁有166萬訂閱者，推出影片如同教主般受粉絲擁護。她說，早晨是決定我們一天行動的開始，若是做了那些阻礙身體節奏的習慣，長期累積下來，就會「顯老」、看起來更老。

1.早上不喝水

很多人都說我有喝咖啡、喝茶，其實喝水才是最重要的，因為睡覺的時候，身體處於脫水狀態。我們在睡眠中依然在活動、排汗，但卻沒有補充水分，等於連續5-6小時都沒喝水，身體一定會缺水。

2.起床立刻滑手機

手機會發出藍光，又被稱為「第三種紫外線」，波長和最容易引起光老化的「紫外線A波」很接近。在什麼都沒擦、皮膚還稍微乾燥的時候，就去接觸藍光，

會對皮膚造成傷害。

3.早餐只吃軟軟的東西

「咀嚼」非常重要，咀嚼會讓口中分泌唾液，唾液不僅有助於消化吸收，也能預防牙周病、蛀牙。睡覺時口腔容易乾燥，如果牙周病引起全身發炎，就會加速老化。

4.早餐吃甜食

時間不夠就吃甜麵包，這是最NG做法，因為血糖會急劇上升，對血管造成傷害，引發動脈硬化、身體慢性發炎，這就是老化的最大原因。

5.不挑選碳水化合物

很多優質碳水裡含有「發酵性膳食纖維」，像芋頭、大麥麩皮等。腸道細菌以這些纖維為食，能幫我們產生有益物質。如果不吃，就等於不給腸道菌餵食，它們就無法保持活力。

友利新的論點與國際期利文獻不謀而合，在今（2025）年5月《自然科學睡眠》針對「液體攝取量對健康成年人睡眠時間和品質的影響」，發現飲水量可能會影響睡眠品質。

此外，《美容皮膚病學雜誌》發表「藍光和數位螢幕對皮膚的影響」，發現暴露於藍光會加速老化過程，並導致皮膚色素沉著，而且還會改變晝夜節律。

友利新提出5個顯老的壞習慣，已引起大家的重視，她希望大家能檢視自己的生活習慣，儘量避免這些「顯老的早晨習慣」。

