自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》每延遲1分鐘 存活率降1成！ 心臟病發作自救全攻略

2025/09/11 21:27

郭志東醫師提醒，不是只有「胸口痛」才是心肌梗塞，女性、年長者、糖尿病患者可能僅有背痛、肩痛、消化不良、噁心等不適症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

郭志東醫師提醒，不是只有「胸口痛」才是心肌梗塞，女性、年長者、糖尿病患者可能僅有背痛、肩痛、消化不良、噁心等不適症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為心臟病發作會像電影演的那樣——突然捂著胸口、倒地不起。但醫師提醒，現實中的心肌梗塞症狀往往不典型，甚至沒有胸痛，心臟科醫師提醒，每延遲1分鐘急救，存活率下降7–10%。黃金搶救時間就是10分鐘內，因此提供心臟病發4步驟，包括立即停止活動、撥打119、服用硝化甘油，旁人準備CPR與AED。

國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東指出， 根據衛福部資料，心血管疾病高居國人十大死因第2位，其中「急性心肌梗塞」就是主要元凶之一。

郭志東表示，心臟病發作通常指的是急性心肌梗塞，它的成因大多是因為供應心臟肌肉的冠狀動脈突然堵塞，導致部分心肌缺血、壞死。堵塞原因多數為動脈粥樣硬化形成的斑塊突然破裂，產生血栓造成阻塞。當心臟病發作時的每一分鐘都在與生命拔河，掌握正確的辨識與處置知識，有可能讓一條寶貴的生命得以挽救。若無及時打通血管，壞死的心肌越多，病情就越危險。要

典型vs非典型症狀

典型心肌梗塞症狀包括胸口壓迫、緊縮感，疼痛可能放射到左肩、下巴或手臂，常伴隨冒冷汗、噁心、呼吸急促，且持續超過10分鐘不緩解。但醫師提醒，女性、年長者及糖尿病患者常出現「非典型症狀」，如背痛、肩痛、消化不良、疲倦或焦慮，甚至完全沒有胸痛（無痛性心梗），更容易延誤就醫。

郭志東強調，不是只有「胸口痛」才是心肌梗塞！心臟病發作時每拖延1分鐘，存活率就下降7-10%。一旦出現疑似症狀，應立即採取以下行動。

心肌梗塞急救4步驟

●第1步：立即停止活動、保持鎮定

若在運動、走路、勞動中突然感覺胸悶、呼吸困難、冒冷汗，馬上停下來坐好或躺下。保持鎮定，避免慌張，導致血壓起伏劇烈。

若感覺胸悶、呼吸困難、冒冷汗，應坐好或躺下。保持鎮定，避免慌張，導致血壓起伏劇烈；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

若感覺胸悶、呼吸困難、冒冷汗，應坐好或躺下。保持鎮定，避免慌張，導致血壓起伏劇烈；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●第2步：撥打119叫救護車就醫

馬上撥打119，說明有疑似心肌梗塞症狀（如胸悶胸痛、呼吸困難、冒冷汗）如果高度懷疑自己面臨心肌梗塞，千萬不要自己開車或請家人送醫，因途中可能會發生心律不整或心臟驟停，無法即時處置。

●第3步：若有醫師開立硝化甘油，可先服用

若病人曾確診冠狀動脈心臟病、醫師有開立舌下含片（如硝化甘油），可在症狀發作時含服一顆，間隔5分鐘可再1顆，但最多3顆。

當使用第2顆舌下含片後仍有不適，就要有準備送醫的準備。同時，也要注意某些類型的心肌梗塞，使用舌下含片後血壓會驟降，所以使用舌下含片時最好先測量一下血壓。有疑惑的話，最好先送醫交由醫師評估。

郭志東提醒，切勿自行服用其他止痛藥（如普拿疼、止痛貼片），這些無助於心肌梗塞的改善。

●第4步：觀察意識與呼吸，準備CPR與AED

若病人突然意識不清、倒地、失去心跳呼吸，請依以下方法進行急救：

1.立刻叫人幫忙並撥打119。

2.開始心肺復甦術（CPR）：按壓胸口中間，每分鐘100-120下。

3.使用AED（自動體外去顫器）：若公共場所設有AED，應依語音指示操作。

遠離二度心梗 5大關鍵

郭志東表示，當心臟病發作後，不希望面對第二次的心肌梗塞，出院後應盡量做到5大關鍵：

●規律服藥：包括抗血小板、降血脂、穩定血壓與血糖的藥物。

遵照醫囑，規律服用藥物，有助於防止二度心梗；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

遵照醫囑，規律服用藥物，有助於防止二度心梗；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●戒菸戒酒、維持清淡和低脂飲食。

●規律運動：建議每週150分鐘以上，每週4次以上的中等強度活動。

●控制三高：血壓、血糖、血脂需要達標。

●定期回診與追蹤血液和心臟超音波等檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中