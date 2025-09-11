健康網》每延遲1分鐘 存活率降1成！ 心臟病發作自救全攻略

郭志東醫師提醒，不是只有「胸口痛」才是心肌梗塞，女性、年長者、糖尿病患者可能僅有背痛、肩痛、消化不良、噁心等不適症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為心臟病發作會像電影演的那樣——突然捂著胸口、倒地不起。但醫師提醒，現實中的心肌梗塞症狀往往不典型，甚至沒有胸痛，心臟科醫師提醒，每延遲1分鐘急救，存活率下降7–10%。黃金搶救時間就是10分鐘內，因此提供心臟病發4步驟，包括立即停止活動、撥打119、服用硝化甘油，旁人準備CPR與AED。

國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東指出， 根據衛福部資料，心血管疾病高居國人十大死因第2位，其中「急性心肌梗塞」就是主要元凶之一。

郭志東表示，心臟病發作通常指的是急性心肌梗塞，它的成因大多是因為供應心臟肌肉的冠狀動脈突然堵塞，導致部分心肌缺血、壞死。堵塞原因多數為動脈粥樣硬化形成的斑塊突然破裂，產生血栓造成阻塞。當心臟病發作時的每一分鐘都在與生命拔河，掌握正確的辨識與處置知識，有可能讓一條寶貴的生命得以挽救。若無及時打通血管，壞死的心肌越多，病情就越危險。要

典型vs非典型症狀

典型心肌梗塞症狀包括胸口壓迫、緊縮感，疼痛可能放射到左肩、下巴或手臂，常伴隨冒冷汗、噁心、呼吸急促，且持續超過10分鐘不緩解。但醫師提醒，女性、年長者及糖尿病患者常出現「非典型症狀」，如背痛、肩痛、消化不良、疲倦或焦慮，甚至完全沒有胸痛（無痛性心梗），更容易延誤就醫。

郭志東強調，不是只有「胸口痛」才是心肌梗塞！心臟病發作時每拖延1分鐘，存活率就下降7-10%。一旦出現疑似症狀，應立即採取以下行動。

心肌梗塞急救4步驟

●第1步：立即停止活動、保持鎮定

若在運動、走路、勞動中突然感覺胸悶、呼吸困難、冒冷汗，馬上停下來坐好或躺下。保持鎮定，避免慌張，導致血壓起伏劇烈。

若感覺胸悶、呼吸困難、冒冷汗，應坐好或躺下。保持鎮定，避免慌張，導致血壓起伏劇烈；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●第2步：撥打119叫救護車就醫

馬上撥打119，說明有疑似心肌梗塞症狀（如胸悶胸痛、呼吸困難、冒冷汗）如果高度懷疑自己面臨心肌梗塞，千萬不要自己開車或請家人送醫，因途中可能會發生心律不整或心臟驟停，無法即時處置。

●第3步：若有醫師開立硝化甘油，可先服用

若病人曾確診冠狀動脈心臟病、醫師有開立舌下含片（如硝化甘油），可在症狀發作時含服一顆，間隔5分鐘可再1顆，但最多3顆。

當使用第2顆舌下含片後仍有不適，就要有準備送醫的準備。同時，也要注意某些類型的心肌梗塞，使用舌下含片後血壓會驟降，所以使用舌下含片時最好先測量一下血壓。有疑惑的話，最好先送醫交由醫師評估。

郭志東提醒，切勿自行服用其他止痛藥（如普拿疼、止痛貼片），這些無助於心肌梗塞的改善。

●第4步：觀察意識與呼吸，準備CPR與AED

若病人突然意識不清、倒地、失去心跳呼吸，請依以下方法進行急救：

1.立刻叫人幫忙並撥打119。

2.開始心肺復甦術（CPR）：按壓胸口中間，每分鐘100-120下。

3.使用AED（自動體外去顫器）：若公共場所設有AED，應依語音指示操作。

遠離二度心梗 5大關鍵

郭志東表示，當心臟病發作後，不希望面對第二次的心肌梗塞，出院後應盡量做到5大關鍵：

●規律服藥：包括抗血小板、降血脂、穩定血壓與血糖的藥物。

遵照醫囑，規律服用藥物，有助於防止二度心梗；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●戒菸戒酒、維持清淡和低脂飲食。

●規律運動：建議每週150分鐘以上，每週4次以上的中等強度活動。

●控制三高：血壓、血糖、血脂需要達標。

●定期回診與追蹤血液和心臟超音波等檢查。

