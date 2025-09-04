限制級
健康網》中藥奶茶消水腫 HEBE田馥甄也愛喝 中醫師親授
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕高溫的環境卻可能讓人的氣血循環不通，現代人又缺乏運動無法化成汗水排出身體水分與毒素，身體內的水分代謝失調，就容易發生水腫。潤中醫診所院長艾莉絲中醫師有消水腫的方法，做一杯連女明星田馥甄都愛喝的中藥奶茶，可以消全身水腫。
天氣仍舊炎熱，不少民眾有水腫困擾。艾莉絲在臉書「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發影片分享，教民眾做好喝的中藥奶茶，「女明星田馥甄都愛喝的」、「消全身水腫就這一杯，體內多乾淨，外在多漂亮」。
艾莉絲說明，這杯中藥奶茶可以去濕氣，好喝又健康，她當中醫師17年，在診所裡面，都靠這一杯去濕奶茶，「天天喝都可以，真的很有感，可以放心喝」。
中藥奶茶做法
艾莉絲在影片中親授中藥奶茶的配方與做法：
準備的食材
●肉桂0.4克
●頭蔻0.3克
●八角0.3克
●丁香0.2克
做法
將所有的材料放一起，加入200ml的水煮10分鐘，直到水呈淡棕色，有香氣飄出，如果想喝甜一點的，可以加羅漢果糖，最後加入500ml的鮮奶，輕輕攪拌，讓鮮奶與藥汁混合就可以，一杯好喝的中藥奶茶就完成。
艾莉絲說明，這杯中藥奶茶適合濕寒體質，手腳冰冷，全身水腫，腹脹與消化不良的民眾，也可以飲用。溫熱喝或是冷藏之後喝都可以。
