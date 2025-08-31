自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》鳳梨營養攏底家 助消化、抗發炎都是它

2025/08/31 08:36

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，鳳梨的精華鳳梨酵素，在果心與莖梗中含量最高，它能抗發炎、有助免疫平衡，甚至有維護血管健康的潛力；示意圖。（圖取自freepik）

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，鳳梨的精華鳳梨酵素，在果心與莖梗中含量最高，它能抗發炎、有助免疫平衡，甚至有維護血管健康的潛力；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕切鳳梨時，是不是習慣性地將中間那根硬硬的「果心」或「梗」給切除丟棄呢？新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，鳳梨的精華鳳梨酵素，在果心與莖梗中含量最高，它能抗發炎、有助免疫平衡，甚至有維護血管健康的潛力。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文表示，鳳梨之所以被譽為「超級水果」，關鍵就在於一種名為「鳳梨酵素」的獨特成分，是一種天然的蛋白質分解酵素，能把大分子蛋白分解成較小的片段，使其更好吸收，對胰臟功能不足或需要輔助消化的人有幫助。

蕭捷健說，目前鳳梨酵素最有實證支持的效果是「抗發炎」，效果堪比止痛藥，又沒有肝腎負擔。多項隨機對照試驗發現，鳳梨酵素在牙科或手術後，可減輕腫脹與不適，效果甚至和某些止痛藥接近。也有回顧性研究指出，它能降低發炎指標。

蕭捷健提到，除此之外，有體外與動物實驗顯示，鳳梨酵素能調整免疫細胞的訊號（如TNF-α、IL-1β），有助免疫平衡；鳳梨酵素有抗血小板聚集、促進纖溶的作用，對於維護血管健康很有潛力。

蕭捷健指出，很多人因為鳳梨的甜味而擔心糖分超標。但事實上，若以相同份量比較，鳳梨的熱量與糖分和我們常吃的「健康水果」代表—蘋果，可說是不相上下，每100克的鳳梨熱量約50大卡、含糖量約10克，每100克的蘋果熱量約52大卡、含糖量約10-11克。

