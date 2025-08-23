自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》祛濕養生迎秋 6食材、3穴位健脾養肺

2025/08/23 20:10

冬瓜、薏仁等食材，翰醫堂中醫診所表示，能幫助調整體質，去除體內濕氣；示意圖。（圖取自photoAC）

冬瓜、薏仁等食材，翰醫堂中醫診所表示，能幫助調整體質，去除體內濕氣；示意圖。（圖取自photoAC）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗語「處暑無三日，新涼直萬金」，意味著處暑過後暑氣漸消、秋意漸濃。翰醫堂中醫診所中醫師在臉書專頁「翰醫堂 中醫診所」分享，這正是調整生活習慣、為秋冬進補打好基礎的關鍵時節。日常可吃冬瓜、薏仁、綠豆、玉米、山藥、蓮子等6項食材，另有3穴位包含豐隆、足三里、陰陵泉，拍揉3-5分鐘，可幫助身體祛濕潤燥、健脾養肺。

處暑養生重點：祛濕潤燥、健脾養肺

1. 清熱祛濕：冬瓜、薏仁、綠豆、玉米、山藥、蓮子等食材，能幫助調整體質。

2. 早睡早起：早睡養陰、早起利肺氣，提升免疫力。

3. 適度運動：散步、太極拳等和緩運動最合適，微微出汗即可。

養生必按3穴位

●豐隆穴：調和脾胃、祛濕，適合痰濕體質。

●足三里：健脾和胃、補益元氣，改善疲倦。

●陰陵泉：利濕通竅，對水腫、腹脹有助益。

每日按揉或拍打3–5分鐘，以微酸脹感為佳，可幫助身體更快適應換季。

處暑習俗小知識

●拜土地公：祈求五穀豐登。

●吃鴨肉：鴨肉性涼，清熱滋陰，是處暑時節的傳統補品。

中醫師提醒，養生要從日常小習慣做起，若身體出現不適或想進一步了解調理方式，建議向專業中醫師諮詢。

