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健康網》天然的最好 醫揭孩子長高6大「神隊友」

2025/07/09 09:31

醫師表示，鋅、鎂 、維生素K 、維生素A、魚油與葉酸，是支援孩子長高的「神隊友」；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，鋅、鎂 、維生素K 、維生素A、魚油與葉酸，是支援孩子長高的「神隊友」；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道幫助孩子長高的「神隊友」們是什麼嗎？關心診所小兒遺傳主治醫師梁盛賓指出，孩子的成長就像組隊打怪，光有蛋白質、鈣質、維生素D這3位主力英雄還不夠，還需要一群超強的輔助營養，包括鋅、鎂 、維生素K 、維生素A、魚油與葉酸，它們全都是支援成長的關鍵營養素。

梁盛賓在臉書「大花醫師-梁盛賓 激發孩子的生長動能 」與網站分享6大長高「神隊友」。以下分別介紹營養素與食物來源：

●鋅：生命的火花

參與超過300種酵素運作，影響DNA合成與細胞生長。缺鋅容易沒食慾、長不高。

食物來源：牡蠣、蛤蜊、牛肉、豬肝、南瓜子、腰果。

●鎂：鈣質的最佳拍檔

協助活化維生素D，讓鈣質吸收更給力！還能改善睡眠，助攻生長激素分泌。

食物來源：杏仁、南瓜子、菠菜、香蕉、酪梨、黑巧克力。

●維生素K：骨骼建造指揮官

如果維生素D是司機，那維生素K就是指揮官！它能精準指揮鈣質沉積到骨骼上，完成最後1哩路。

食物來源：深綠色蔬菜（菠菜、芥藍、綠花椰）、納豆。

●維生素A：骨骼重建師

刺激「造骨細胞」工作，同時抑制「蝕骨細胞」過度活躍，維持骨骼正常的新陳代謝與發育。

食物來源：動物肝臟、蛋黃、胡蘿蔔、地瓜、南瓜、木瓜。

●魚油：抗發炎好幫手

強大的抗發炎效果能為骨骼提供健康的生長環境。其中的DHA更有助於大腦發育，讓孩子頭好壯壯。

食物來源：鮭魚、鯖魚、秋刀魚、核桃、奇亞籽。

●葉酸：細胞分裂推手

是製造DNA和RNA的基本材料。在孩子細胞快速分裂、成長的時期，從身高到肌肉發育都靠它！

食物來源：菠菜、蘆筍、肝臟、豆類、柑橘類水果。

關於營養補充品的重要提醒，梁盛賓表示，黃金原則依舊是天然食物第一，補充品只是配角，沒有任何補充品能取代均衡飲食。天然食物提供的營養是最完整的，補充品只能當輔助。只有在醫師或營養師建議下，例如，孩子嚴重挑食、營養攝取不均等情況，才考慮吃補充品。

梁盛賓特別警告，市面上轉骨湯/成長素這類產品要特別小心，成分複雜又缺乏科學驗證，有些可能含荷爾蒙成分，反而讓孩子提早發育、骨骼生長板提早關閉，最後反而長不高。任何標榜「轉骨長高」的產品，都要先問過兒科內分泌科醫師。

梁盛賓補充，重點不是每樣都要吃到，而是讓孩子的飲食越多元越好，以下是日常飲食的3項重點：

●多樣化飲食 - 各種顏色的蔬果、不同種類的蛋白質

●天然食物優先 - 新鮮食材比補充品更棒

●有疑問找專家 - 不要自己亂補充，專業建議最重要

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