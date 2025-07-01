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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》油亮勾芡料理藏熱量炸彈！ 營養師揪5偽健康名單

2025/07/01 11:00

營養師指出，有些勾芡料理看似健康，實則高升糖又吸油，像是披著營養外衣的「偽健康料理」，如蚵仔煎。（資料照）

營養師指出，有些勾芡料理看似健康，實則高升糖又吸油，像是披著營養外衣的「偽健康料理」，如蚵仔煎。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕坊間勾芡料理多樣，其滑嫩、糊糊黏黏的口感，是許多人的心頭好！營養師蘇意芳於臉書專頁發文提醒，有些勾芡料理看似健康，實則高升糖又吸油，像是披著營養外衣的「偽健康料理」，如蚵仔煎、滑蛋牛肉飯、三杯杏鮑菇、燴飯、糖醋料理。

蘇意芳分享1名剛開始減脂的新手個案，個案自述有吃蚵仔煎，裡面有蛋白質（蚵仔）、菜、主食，營養應該很均衡吧？這番話不禁讓她笑說，邏輯的起點沒錯，但卻忽略了表面健康下隱藏的熱量炸彈。

蘇意芳說明，事實上，蚵仔煎是「偽健康勾芡料理」的經典代表。雖然有蛋、有蚵仔、有蔬菜，但整體像披著營養外衣的油炸料理：首先，太白粉做成的粉漿，超級吸油；再來，經過大火油煎＋香氣四溢的靈魂甜辣醬，熱量超高；最後，吃完1份通常不飽，會忍不住再來碗控肉飯、米糕湯等，越吃越多。

勾芡增色提香 藏有3熱量陷阱

蘇意芳指出，勾芡料理中的「勾芡」，說穿了就是在料理最後加上太白粉水，讓湯汁濃稠有光澤，看起來色香味俱全，但3個問題也隨之而來：

1.太白粉是純澱粉，高升糖又吸油。

2.勾芡會讓人不知不覺喝下整碗醬汁，等於把鹽跟油直接吞下肚。

3.芡汁會包覆食材，讓人分不清楚油脂有多少、鹽有多重，熱量陷阱直接升級。

對此，她也列出5道常見的「高熱量勾芡料理」，其實是偽裝成好人的反派角色：

●蚵仔煎：像穿著洋裝的炸彈，外表親民，熱量兇猛。

●滑蛋牛肉飯：看似柔和，實則是油＋芡的雙重攻擊。

●三杯杏鮑菇：九層塔香氣迷人，但芡汁＋油讓它熱量不輸炸物。

營養師提醒，三杯杏鮑菇也是常見的勾芡料理，其使用大量芡汁與油，熱量不輸炸物。（資料照）

營養師提醒，三杯杏鮑菇也是常見的勾芡料理，其使用大量芡汁與油，熱量不輸炸物。（資料照）

●燴飯（什錦、海鮮、牛肉燴）：飯吃到一半，全是醬汁卡路里。

●糖醋料理（糖醋魚、糖醋里肌）：酸甜好吃但高糖、高油，根本是穿著糖衣的油球。

最後，她強調，勾芡料理不是不能吃，而是不建議經常吃，食物沒有對錯，懂得選擇、適量享受才是健康的關鍵。也就是說，偶爾想吃其實沒關係，但不能當成日常主力。她分享3個吃得健康的小技巧：

●想吃蚵仔：換成蚵仔湯、燙蚵仔。

●想吃滑蛋：換成炒蛋或水煮蛋搭牛肉片。

●想要濃郁口感：用豆腐泥、地瓜泥替代太白粉增稠。

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