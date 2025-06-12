自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

4歲兒15分鐘從哭鬧到昏迷9天 中榮經靜脈血管造影術搶命

2025/06/12 14:16

中榮醫療團隊黃智偉、崔源生、周元華、周育成醫師（右至左）指出透過新式經靜脈血管造影術結合AR導航輔助，為劉小妹與黃小弟進行腦動靜脈畸形切除手術救命。（記者蔡淑媛攝）

中榮醫療團隊黃智偉、崔源生、周元華、周育成醫師（右至左）指出透過新式經靜脈血管造影術結合AR導航輔助，為劉小妹與黃小弟進行腦動靜脈畸形切除手術救命。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕

4歲的黃小弟去年8月突然大哭喊頭痛，短短15分鐘陷入昏迷，緊急送醫發現是腦動靜脈畸形破裂出血，開刀取出頭蓋骨降腦壓，仍持續昏迷9天，後來轉院至台中榮總接受腦動靜脈畸形切除手術，透過新式經靜脈血管造影術結合AR導航輔助，減少病童麻醉風險、術中失血及精準拆彈，術後隔天清醒，1周後出院，今天與另名手術康復病童回院感謝醫療團隊。

台中榮總神經醫學中心介入性腦血管外科主任崔源生指出，顱內動靜脈畸形是腦動脈與靜脈直接連接，缺少微血管當緩衝，形成一團血管糾結，造成血壓直接由高往低直接衝擊，是一種先天疾病，與家族遺傳、胚胎基因特異有關，患者平常無症狀、難以察覺，直到突發性的癲癇、劇烈頭痛，甚至破裂出血就醫才發現。

崔源生醫師指出，腦動靜脈畸形平常無症狀、難以察覺，直到突發性的癲癇、劇烈頭痛，甚至破裂出血就醫才發現。（記者蔡淑媛攝）

崔源生醫師指出，腦動靜脈畸形平常無症狀、難以察覺，直到突發性的癲癇、劇烈頭痛，甚至破裂出血就醫才發現。（記者蔡淑媛攝）

崔源生表示，顱內動靜脈畸形如不定時炸彈，發生率約0.14%，相當於全台約3.2萬人有疾病風險，一旦腦血管破裂出血，致死率約20%，幸運存活也有30%至50%有神經功能障礙等殘疾。

崔源生表示，切除顱內動靜脈畸形就像拆彈，手術難度高，術前進行血管攝影檢查，評估畸形區域的供血動靜脈，再依序切斷供血動脈與靜脈，最後完整移除畸形血管，一旦動脈處理不當，可能引起更嚴重出血，若不慎先剪除靜脈，會災難性出血與腦腫脹，危及生命。

崔源生醫師指出，AR導航技術在術中就像開導航，呈現動、靜脈走向，能精準切除腦動靜脈畸形。（記者蔡淑媛攝）

崔源生醫師指出，AR導航技術在術中就像開導航，呈現動、靜脈走向，能精準切除腦動靜脈畸形。（記者蔡淑媛攝）

中榮神經外科在2023年導入「經靜脈血管造影術」，改良在術中直接採經靜脈血管造影術，直接從手臂打針做檢查，取得病灶血管影像資訊，再配合AR導航技術，醫師手術就像開導航般精準切除，減少檢查時全身麻醉，且可精準定位減少失血，與不必要腦組織撥弄，即使位於腦部深處，也能不損傷周圍組織，安全切除動靜脈畸型。

男童腦動靜脈畸形破裂出血，昏迷多日出現敗血性休克，送至中榮時發現出血量大，如果不積極治療可能再次破裂，或是出血腦梗塞，由於幼童血管細小脆弱，院方立刻以新式技術輔助切除，救命成功，術後順利恢復；另名9歲劉小妹去年6月突然癲癇發作並失去意識，緊急送醫後確診為顱內左額葉腦動靜脈畸形，手術後康復。

中榮以該新式技術輔助腦動靜脈畸形切除手術，提升更精準、安全的醫療品質，不另外收費，也已治癒17名患者，技術成果也發表於國際神經血管手術領域排名第一的期刊《Journal of NeuroInterventional Surgery（JNIS）》。

崔源生醫師指黃小弟腦動靜脈畸形破裂，在左頂部腦出血。（記者蔡淑媛攝）

崔源生醫師指黃小弟腦動靜脈畸形破裂，在左頂部腦出血。（記者蔡淑媛攝）

劉小妹顱內左額葉腦動靜脈畸形，崔源生醫師為她手術成功拆彈。（記者蔡淑媛攝）

劉小妹顱內左額葉腦動靜脈畸形，崔源生醫師為她手術成功拆彈。（記者蔡淑媛攝）

黃小弟腦動靜脈畸形破裂，在左頂部腦出血，崔源生醫師手術成功切除拆彈。（記者蔡淑媛攝）

黃小弟腦動靜脈畸形破裂，在左頂部腦出血，崔源生醫師手術成功切除拆彈。（記者蔡淑媛攝）

劉小妹顱內左額葉腦動靜脈畸形，崔源生醫師為她手術成功拆彈。（記者蔡淑媛攝）

劉小妹顱內左額葉腦動靜脈畸形，崔源生醫師為她手術成功拆彈。（記者蔡淑媛攝）

崔源生醫師為劉小妹與黃小弟進行精準腦動靜脈畸形切除手術，成功拆彈。（記者蔡淑媛攝）

崔源生醫師為劉小妹與黃小弟進行精準腦動靜脈畸形切除手術，成功拆彈。（記者蔡淑媛攝）

中榮醫療團隊黃智偉、崔源生、周元華、周育成醫師（後排右至左）為劉小妹與黃小弟慶祝重生。（記者蔡淑媛攝）

中榮醫療團隊黃智偉、崔源生、周元華、周育成醫師（後排右至左）為劉小妹與黃小弟慶祝重生。（記者蔡淑媛攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中