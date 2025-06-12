4歲兒15分鐘從哭鬧到昏迷9天 中榮經靜脈血管造影術搶命

中榮醫療團隊黃智偉、崔源生、周元華、周育成醫師（右至左）指出透過新式經靜脈血管造影術結合AR導航輔助，為劉小妹與黃小弟進行腦動靜脈畸形切除手術救命。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕

4歲的黃小弟去年8月突然大哭喊頭痛，短短15分鐘陷入昏迷，緊急送醫發現是腦動靜脈畸形破裂出血，開刀取出頭蓋骨降腦壓，仍持續昏迷9天，後來轉院至台中榮總接受腦動靜脈畸形切除手術，透過新式經靜脈血管造影術結合AR導航輔助，減少病童麻醉風險、術中失血及精準拆彈，術後隔天清醒，1周後出院，今天與另名手術康復病童回院感謝醫療團隊。

台中榮總神經醫學中心介入性腦血管外科主任崔源生指出，顱內動靜脈畸形是腦動脈與靜脈直接連接，缺少微血管當緩衝，形成一團血管糾結，造成血壓直接由高往低直接衝擊，是一種先天疾病，與家族遺傳、胚胎基因特異有關，患者平常無症狀、難以察覺，直到突發性的癲癇、劇烈頭痛，甚至破裂出血就醫才發現。

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崔源生醫師指出，腦動靜脈畸形平常無症狀、難以察覺，直到突發性的癲癇、劇烈頭痛，甚至破裂出血就醫才發現。（記者蔡淑媛攝）

崔源生表示，顱內動靜脈畸形如不定時炸彈，發生率約0.14%，相當於全台約3.2萬人有疾病風險，一旦腦血管破裂出血，致死率約20%，幸運存活也有30%至50%有神經功能障礙等殘疾。

崔源生表示，切除顱內動靜脈畸形就像拆彈，手術難度高，術前進行血管攝影檢查，評估畸形區域的供血動靜脈，再依序切斷供血動脈與靜脈，最後完整移除畸形血管，一旦動脈處理不當，可能引起更嚴重出血，若不慎先剪除靜脈，會災難性出血與腦腫脹，危及生命。

崔源生醫師指出，AR導航技術在術中就像開導航，呈現動、靜脈走向，能精準切除腦動靜脈畸形。（記者蔡淑媛攝）

中榮神經外科在2023年導入「經靜脈血管造影術」，改良在術中直接採經靜脈血管造影術，直接從手臂打針做檢查，取得病灶血管影像資訊，再配合AR導航技術，醫師手術就像開導航般精準切除，減少檢查時全身麻醉，且可精準定位減少失血，與不必要腦組織撥弄，即使位於腦部深處，也能不損傷周圍組織，安全切除動靜脈畸型。

男童腦動靜脈畸形破裂出血，昏迷多日出現敗血性休克，送至中榮時發現出血量大，如果不積極治療可能再次破裂，或是出血腦梗塞，由於幼童血管細小脆弱，院方立刻以新式技術輔助切除，救命成功，術後順利恢復；另名9歲劉小妹去年6月突然癲癇發作並失去意識，緊急送醫後確診為顱內左額葉腦動靜脈畸形，手術後康復。

中榮以該新式技術輔助腦動靜脈畸形切除手術，提升更精準、安全的醫療品質，不另外收費，也已治癒17名患者，技術成果也發表於國際神經血管手術領域排名第一的期刊《Journal of NeuroInterventional Surgery（JNIS）》。

崔源生醫師指黃小弟腦動靜脈畸形破裂，在左頂部腦出血。（記者蔡淑媛攝）

劉小妹顱內左額葉腦動靜脈畸形，崔源生醫師為她手術成功拆彈。（記者蔡淑媛攝）

黃小弟腦動靜脈畸形破裂，在左頂部腦出血，崔源生醫師手術成功切除拆彈。（記者蔡淑媛攝）

劉小妹顱內左額葉腦動靜脈畸形，崔源生醫師為她手術成功拆彈。（記者蔡淑媛攝）

崔源生醫師為劉小妹與黃小弟進行精準腦動靜脈畸形切除手術，成功拆彈。（記者蔡淑媛攝）

中榮醫療團隊黃智偉、崔源生、周元華、周育成醫師（後排右至左）為劉小妹與黃小弟慶祝重生。（記者蔡淑媛攝）

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