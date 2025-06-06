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健康網》戒菸藥比香菸貴？ 食藥署：長期看反而更省錢

2025/06/06 17:24

藥品依照不同劑型分類成咀嚼錠、口含錠、口腔噴霧、貼片4種；除了貼片之外，其餘都是短效藥品；圖為非尼古丁口服戒菸藥物Varenicline。（資料照）

藥品依照不同劑型分類成咀嚼錠、口含錠、口腔噴霧、貼片4種；除了貼片之外，其餘都是短效藥品；圖為非尼古丁口服戒菸藥物Varenicline。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聽說藥局可以買到戒菸藥物，會不會比抽菸還貴呢？食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文說明，藥品依照不同劑型分類成咀嚼錠、口含錠、口腔噴霧、貼片4種；除了貼片之外，其餘都是短效藥品。以短效藥品為例，一次價格使用成本約為9-13元，雖略高於香菸單支約8元的價格，但不可忽略其隱形成本，停止吸菸並使用尼古丁療法後，菸癮會逐漸降低，成本也會隨時間下降，而不會隨抽菸一樣維持或成長。

食藥署提到，目前台灣的香菸，依照不同品牌及劑量，平均一根香菸約8元左右。戒菸使用的尼古丁替代療法藥品屬於指示藥品，可以在藥局透過藥師的指示下購買。依照不同的劑型有下列產品：

咀嚼錠

口含錠

口腔噴霧

貼片

食藥署說明，使用方式，除了貼片以外，都是短效藥品，當有菸癮產生時，就使用一次，等同抽一根菸一樣。那到底哪個划算呢？以短效藥品來舉例，當每次有想抽菸的念頭時使用一次短效藥品，根據不同產品跟劑量，每次的使用價格成本約9-13元，相對於香菸的平均價格８元稍微貴了一點點。

食藥署補充，但不能忽略了其他的隱形成本，當停止吸菸，並使用尼古丁療法後，通常菸癮會在兩周後慢慢降低。所以成本也會隨著時間下降，而不是像抽菸一樣穩定維持甚至成長，除此之外，身體也會越來越健康，你會發現很多平常的小毛病都不見了。

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