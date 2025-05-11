健康網》當季黑鮪魚全身是寶 農業部一張圖教你吃

農業部表示，黑鮪魚全身是寶，例如中腹段就很適合做生魚片食用。（資料照）



紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年4至6月，是太平洋黑鮪魚洄游至台灣東部與南部海域的重要季節。農業部於臉書發文指出，此時正值黑鮪魚肥美之際，正是饕客品味的黃金時機。並強調黑鮪魚全身是寶，魚頭可熬湯、中腹段適合生食、赤身適合紅燒、糖醋等，連邊角料也能加工製成罐頭或加工品。

農業部表示，黑鮪魚又稱「黑鮪」、「黑鰭串」，屬於大型洄游性魚類，最大體長可達3公尺。台灣的主要產地集中在屏東東港、宜蘭蘇澳與台東新港等3大漁港，民眾前往當地購買或品嚐，不僅能減少食材運送時間，鮮度更勝一籌。強調選擇當季、在地且多元烹調，是享受黑鮪魚的3大原則。

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由於黑鮪魚各部位油脂與肉質不同，適合的料理方式也有所差異（見下圖），像是前腹段（大脂）油脂分布細密、入口即化，類似高級和牛口感，是高級生魚片首選；中腹段（中脂）肉質細緻，適合生食；赤身油脂含量少，適合紅燒、糖醋等熱調理；魚頭可熬湯，魚下巴適合清蒸或煎烤，連邊角料也能製成罐頭或沙拉。

農業部指出，黑鮪魚全身是寶，幾乎各部位都有用途。（圖擷取自農業部臉書）

黑鮪魚高蛋白質 但3種人宜避免

另，營養師雷小玲曾於在臉書粉專「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文提醒，黑鮪魚是高蛋白質食物，平均蛋白質有24％之多，依不同部位，也有些營養上差異。雖然營養又好吃，但要注意體型大含汞量可能相對較高，建議孕婦、育齡婦女及兒童，最好都不要吃，若一定要食用建議少量為妙。

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