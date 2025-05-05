響應世界手部衛生日！醫院推廣洗手60秒守護健康

5月5日為「世界手部衛生日」，台中慈濟醫院響應舉辦「手部衛生活動」，宣導洗手好習慣。（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕今天5月5日為「世界手部衛生日」，台中慈濟醫院響應世界衛生組織倡導注意手部衛生，進一步提升大眾及院內同仁感染管制觀念，即日起至29日舉辦「手部衛生活動」，透過衛教、填寫問卷送小禮的多元互動，讓大家認識正確洗手知識，共同打造更安全的醫療環境與社區。

台中慈院感染管制中心主任何承懋指出，手部衛生是感染管制措施最重要的一環，每個人只要有心就可以做到，希望每個人遵從洗手5時機，好好地洗手，保護自己也保護病人。

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感染科主任王瑞興強調：洗手是減少感染最有效也是最務實的方法，每年5月5日是世界手部衛生日，呼籲大家一起來守護雙手，守護自己的健康，落實洗手「內外夾攻大力腕」。

感染管制中心護理師張尹箏表示，一般洗手分成乾洗手與濕洗手，濕洗手時間為40秒至60秒、乾洗手至少要20秒至30秒。他與感染管制中心的同仁，在台中慈濟醫院大廳現場示範洗手步驟。並且在衛教後與大家互動。只要完成指定步驟，憑紀錄就可以兌換精美紀念品一份！更鼓勵大家把正確洗手的觀念，分享給更多家人朋友。

台中慈濟醫院透過「提升洗手重要性」、「強化醫院員工手部衛生習慣」、「普及正確洗手知識」及「共同建立健康目標」等四大層面活動，藉由在大廳衛教宣導、問卷填寫及社群推廣，讓大眾與醫療工作者都能充分瞭解洗手正確時機與步驟，有效預防疾病傳播。

參與衛教活動的民眾表示，透過衛教明白洗手時機及洗手的重要，清楚洗手步驟，更破除一些有關洗手的迷思，回家後要把正確觀念傳遞給家人及朋友。

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