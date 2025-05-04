限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》低卡高蛋白！ 營養師教做「豆腐雞塊」免油炸
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕吃雞塊也能很健康！營養師孫語霙在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享1道高蛋白、低卡的「豆腐雞塊」。主要食材僅使用雞胸肉、板豆腐，雙面煎熟即可食用；熱量僅有39.8大卡，蛋白質有5.6克，一次吃進動物、植物優質蛋白，營養又美味！
食材：（可做12個）
●雞胸肉250克。
請繼續往下閱讀...
●板豆腐100克。
●鮮味粉1/4小匙（也可用鹽）。
●白胡椒1/4小匙。
●橄欖油10克。
作法：
1. 將雞絞肉、板豆腐、鮮味粉、白胡椒混合均勻。
2. 冷鍋倒入橄欖油，再開小火。
3. 熱鍋後，將拌好的絞肉放入鍋中，努力雕塑出雞塊形狀。
4. 將雞塊雙面煎熟就完成囉。
營養及熱量：（1個）
●熱量39.8大卡。
●蛋白質5.6克。
●脂肪1.6克。
●碳水化合物0.5克。
●膳食纖維0克。
孫語霙說，自製豆腐雞塊，能同時吃到動物、植物優質蛋白質，熱量低，僅為市售雞塊的一半熱量，且多汁美味，吃雞塊也能很健康！
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應