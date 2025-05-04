健康網》低卡高蛋白！ 營養師教做「豆腐雞塊」免油炸

孫語霙分享高蛋白低卡的「豆腐雞塊」食譜。（圖取自孫語霙臉書）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃雞塊也能很健康！營養師孫語霙在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享1道高蛋白、低卡的「豆腐雞塊」。主要食材僅使用雞胸肉、板豆腐，雙面煎熟即可食用；熱量僅有39.8大卡，蛋白質有5.6克，一次吃進動物、植物優質蛋白，營養又美味！

食材：（可做12個）

●雞胸肉250克。

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●板豆腐100克。

●鮮味粉1/4小匙（也可用鹽）。

●白胡椒1/4小匙。

●橄欖油10克。

孫語霙指出，雞胸肉250克，加上板豆腐100克，調味煎熟即可。（圖取自孫語霙臉書）

作法：

1. 將雞絞肉、板豆腐、鮮味粉、白胡椒混合均勻。

2. 冷鍋倒入橄欖油，再開小火。

3. 熱鍋後，將拌好的絞肉放入鍋中，努力雕塑出雞塊形狀。

4. 將雞塊雙面煎熟就完成囉。

營養及熱量：（1個）

●熱量39.8大卡。

●蛋白質5.6克。

●脂肪1.6克。

●碳水化合物0.5克。

●膳食纖維0克。

孫語霙說，自製豆腐雞塊，能同時吃到動物、植物優質蛋白質，熱量低，僅為市售雞塊的一半熱量，且多汁美味，吃雞塊也能很健康！

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