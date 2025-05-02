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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》全家一起「瘦」更快 醫授親子減重5撇步

2025/05/02 18:20

1名男童因體重過重且出現黑色棘皮症，被媽媽帶到診所就醫。醫師意外發現，媽媽曾有妊娠糖尿病及體重過重問題，安排母子一起減重後，成果良好；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

1名男童因體重過重且出現黑色棘皮症，被媽媽帶到診所就醫。醫師意外發現，媽媽曾有妊娠糖尿病及體重過重問題，安排母子一起減重後，成果良好；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名12歲男童體重過重，甚至出現黑色棘皮症，因而媽媽帶他就醫，並告訴醫師，自己曾有妊娠糖尿病，產後雖血糖恢復正常，但因育兒及工作壓力，養成吃消夜習慣，體重逐漸上升。在醫師建議下，母子一起減重。經過4個月的努力，孩子成功減重4公斤，而媽媽最困擾的腹部脂肪也明顯減少，不僅減重7公斤，胰島素阻抗指標回到正常範圍，就連精神狀態也變得更好。

父母皆胖 孩子肥胖風險是一般家庭的12倍

初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷提醒，很多媽媽努力幫助孩子減重，卻忽略自己可能也正面臨胰島素阻抗、代謝異常等問題。研究顯示，當父母皆為肥胖或重度肥胖時，孩子的肥胖風險是正常體重家庭的12倍，尤其媽媽的影響更甚於爸爸！

研究顯示，孩子因和父母一同作息，所以受父母影響極大，若父母肥胖，孩子肥胖有較高的肥胖機率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

研究顯示，孩子因和父母一同作息，所以受父母影響極大，若父母肥胖，孩子肥胖有較高的肥胖機率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

媽媽肥胖 孩子肥胖機率高達4.36倍

王律婷引用《美國臨床營養學期刊》的研究指出，父母體重與孩子肥胖風險息息相關，尤其母親更是扮演關鍵角色。該研究分析4,432個家庭的數據，發現母親如果有肥胖問題，孩子出現相同狀況的比例達14.3%，比爸爸肥胖時的11.8%還高。

她並指出，與正常體重家庭相比，爸爸肥胖會讓孩子成為肥胖兒童的機率增加2.89倍，若媽媽肥胖則高達4.36倍！這些數據顯示，想讓孩子維持健康，媽媽也要關注自己的狀態。

母親節即將到來，王律婷提醒，媽媽們在關心孩子健康的同時，也別忘了自己的健康！許多研究發現，媽媽的體重與健康狀況不僅影響自己，更會影響孩子的體型與代謝，甚至可能提高未來肥胖與罹患慢性病的風險。

醫師提醒，媽媽們在關心孩子健康的同時，也別忘了自己的健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，媽媽們在關心孩子健康的同時，也別忘了自己的健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

打造全家健康 必學5招

●養成健康飲食習慣：不論在家煮或外食，利用「211餐盤法」均衡飲食，減少高糖、高油脂及超加工食品，並避免用餐時使用3C產品。

●安排親子活動：晚餐後散步30分鐘、假日游泳、騎腳踏車等，不僅能提升體能，還能增進親子關係。

假日可安排騎腳踏車等活動，不僅能提升體能，還能增進親子關係。；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

假日可安排騎腳踏車等活動，不僅能提升體能，還能增進親子關係。；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

●養成良好作息：引導孩子10點前就寢，家長也避免熬夜，讓身體獲得充分休息，有助體重管理與健康維持。

●定期健康檢查：及早發現胰島素阻抗或其他潛在問題，才能適時調整生活方式。

●設立共同目標：例如每週達成一定運動時數、減少不健康食品攝取，讓健康成為全家人的習慣。

王律婷提醒，「一起改變，遠比孩子單打獨鬥更有效！」許多家長知道含糖飲料與精緻澱粉對健康的影響，但在忙碌生活中往往難以落實改變。健康的關鍵在於父母以身作則，帶領全家一起調整生活方式，而專業醫師與營養師的協助不僅能讓這個過程更有效率且找到「對的方式」。

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