健康網》股市跌就心慌？ 中醫師不推咖啡提神 「1茶飲」穩情緒

艾莉絲指出，長期盯盤、政經局勢波動，容易導致慢性壓力累積。她推薦「川普震盪茶」利用合歡花（解鬱安神）、佛手（疏肝理氣）、甘草（調和補中）與百合（潤肺養心），來安定心神；並盡量避開精緻糖和咖啡。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期股市起伏不定，走勢有如雲霄飛車，讓許多投資人心情也隨股價上下震盪，焦慮不已。台北潤中醫診所院長艾莉絲指出，長期盯盤、政經局勢波動，容易導致慢性壓力累積。

中醫觀點認為，這是而是「肝氣鬱＋心火旺」在作怪，對此，她推薦「川普震盪茶」利用合歡花（解鬱安神）、佛手（疏肝理氣）、甘草（調和補中）與百合（潤肺養心），來安定心神；並盡量避開精緻糖和咖啡。

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B群與鎂穩神經 色胺酸抗焦慮

艾莉絲在臉書「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」指出，市場一波動，許多投資人的交感神經就瞬間切換到「戰鬥模式」：心跳加快、胃口變差、睡眠中斷、注意力渙散，甚至引發腸躁、頭痛、皮膚發炎等症狀。這些看似是單純的壓力反應，其實身體早已進入「情緒過勞」狀態。要穩住這場內在風暴，關鍵在於給予身體穩定情緒的營養支持。包括B群與鎂，可從深綠色蔬菜、堅果與全穀類中攝取，有助穩定神經系統。

Omega-3脂肪酸則具有抗發炎、安神的效果，富含於鮭魚與亞麻仁籽油中；色胺酸與維生素D也能幫助大腦放鬆，來源包括蛋黃、豆漿與香蕉等。而許多股民依賴的咖啡與精緻糖，雖然短暫提神，卻會長期耗損情緒資源，反而讓人更容易崩潰。

艾莉絲分享，這些症狀從中醫觀點來看，並非你心臟太小，而是「肝氣鬱＋心火旺」在作怪。川普的言論讓人情緒起伏，導致肝氣不通、心神不寧，是典型的「肝木剋脾土」與「心火擾神」現象。因此，日常調養應該著重於讓氣順、火降、神定。

艾莉絲推薦3個抗焦慮穴位，建議每天按壓各1-2分鐘。

●太衝穴：肝氣舒暢不亂怒。

●神門穴：安神助眠、穩住心緒。

●內關穴：止心悸、調自律神經。

穩定情緒這樣做。（圖擷取自臉書「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」）

艾莉絲提到，還可以透過「川普震盪茶」來安定心神。這款茶飲結合了合歡花（解鬱安神）、佛手（疏肝理氣）、甘草（調和補中）與百合（潤肺養心），熱水沖泡15分鐘後飲用，搭配冥想與呼吸練習，有助於情緒穩定。建議睡前或看盤前喝一杯，讓自己從容面對市場波動。

艾莉絲提醒，「你控制不了川普的嘴，但你可以控制自己怎麼回應。」真正厲害的投資人，從來不是技術最強的人，而是能在風浪中保持冷靜、穩住內心的人。「即使外在市場再亂，只要你內心平靜、身體不亂，就能抓住下一波機會，穩穩賺回來。別讓盤不好，把自己也搞壞了。情緒健康，比賺錢更重要，因為身體壞了，再多獲利也換不回健康。」

台北潤中醫診所院長艾莉絲指出，咖啡可能長期耗損情緒資源，讓人更容易崩潰。（圖取自freepik）

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