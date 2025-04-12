健康網》別輕忽春日陽光 中醫授護膚4招： 防黑、防老、防乾燥

醫師提醒，春天出外出外踏青旅遊，別輕忽紫外線的殺傷力，仍要注意防曬；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕並非只有夏天才要防曬，春天的紫外線也很毒，需要防曬！台北潤中醫診所院長艾莉絲提供防曬護膚4秘訣，並建議民眾可以喝菊花枸杞茶清熱降火，減少曬後肌膚發紅；薏仁紅豆湯祛濕排毒，防膚色暗沉；而養肝護膚少不了紅棗枸杞茶及黑芝麻糊，分別可讓肌膚更有光澤，減少肌膚乾燥與老化；同時她也推薦用黃瓜加蘆薈敷臉。

艾莉絲在臉書「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」指出，春天到了，紫外線也變強了。很多人都會選擇這時候出外踏青旅遊，但是旅遊回來就發現自己曬傷了，其實春天的紫外線就足以傷害肌膚，所以春天不能輕忽防曬護膚。

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護膚茶飲+敷臉秘方 曬傷、暗沉通通擋住

清熱養陰 補水降火

艾莉絲說，春天陽氣上升，很多人容易上火、皮膚乾燥、長斑長痘，這時候就要補充水分，降低火氣。因此推薦可以喝菊花枸杞茶清熱降火，減少曬後肌膚發紅。

中醫師指出，菊花枸杞茶可以清熱降火，減少曬後肌膚發紅。（圖擷取自photoAC）

另外，也可以考慮黃瓜薏仁水，清熱消腫，讓肌膚水嫩透亮。

祛濕排毒 減少黑色素生成

如果體內濕氣重、代謝變慢，黑色素就容易堆積，導致曬黑、或是膚色不均。艾莉絲推薦可以喝薏仁紅豆湯，幫助排除體內濕氣，預防膚色暗沉。

另外，也可以考慮喝玉米鬚茶，利尿消腫，促進身體代謝，讓皮膚更透亮。

養肝護膚 讓肌膚保持彈性

艾莉絲說，春天是屬肝的季節，中醫認為，肝氣不暢，會影響氣血運行，導致皮膚暗沉無光澤。因此推薦紅棗枸杞茶，可以補氣血，讓肌膚更有光澤。

紅棗枸杞茶，可以補氣血，讓肌膚更有光澤。（資料照）

另外，黑芝麻糊可以滋補肝腎，減少肌膚乾燥與老化。

中醫外養 這樣做

艾莉絲建議，可以用黃瓜加蘆薈敷臉，因為黃瓜能補水鎮靜，蘆薈能舒緩曬後紅腫，是春夏必備的天然保養聖品。推薦用黃瓜片加上蘆薈膠，混合敷臉10-15分鐘，每週2-3次，能讓肌膚降溫保濕。但如果曬傷了就先等等，因為曬傷敷可能會刺激肌膚！

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