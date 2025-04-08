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健康網》春天易長痘 中醫揭3原因

2025/04/08 19:45

艾莉絲指出，春天易長痘與肝氣旺盛、濕氣變重、飲食不當有關。並可透過痘痘的位置判斷長痘原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

艾莉絲指出，春天易長痘與肝氣旺盛、濕氣變重、飲食不當有關。並可透過痘痘的位置判斷長痘原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天是萬物復甦的季節，但對皮膚敏感，或內分泌旺盛的朋友來說，卻也是青春痘「復甦」的季節。台北潤中醫診所院長艾莉絲指出，春天易長痘與肝氣旺盛、濕氣變重、飲食不當有關。並可透過痘痘的位置判斷長痘原因。

艾莉絲在臉書「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」提到，3種春天易長痘的原因。

●肝氣旺盛：中醫認為春天是屬「肝」的季節，這時候肝氣旺盛，如果情緒波動大、壓力大，容易導致肝火上炎，出現額頭、太陽穴和眉心的痘痘。

●濕氣變重：春天氣候潮濕，人體的脾胃運化功能變差，容易導致體內濕氣堆積，影響皮膚代謝，進而形成痘痘。特別是下巴、臉頰和鼻翼周圍的小膿包，都是標準的「濕熱」型痘痘。

●飲食不當：春天來了，很多人喜歡吃炸物、燒烤、辛辣的食物來「解饞」，但這些食物容易生熱生濕，讓痘痘更嚴重。

艾莉絲提到，很多人喜歡吃炸物、燒烤、辛辣的食物來「解饞」，但這些食物容易生熱生濕，讓痘痘更嚴重；圖為情境照。（圖取自freepik）

艾莉絲提到，很多人喜歡吃炸物、燒烤、辛辣的食物來「解饞」，但這些食物容易生熱生濕，讓痘痘更嚴重；圖為情境照。（圖取自freepik）

艾莉絲分享4個中醫改善春天痘痘的方法。

清熱解毒 降肝火

艾莉絲說明，如果額頭、太陽穴、眉心長痘，而且容易心煩、乾舌燥、失眠，這可能是「肝火旺」導致的痘痘。建議可以喝決明子茶、菊花茶、綠豆湯、蓮子湯這類食物，有助於清熱降火。然後就要記得少喝酒、咖啡，少吃燒烤、油炸、辛辣的食物，這些都會加重肝火。

祛濕排毒 改善下巴痘痘

艾莉絲表示，下巴、臉頰、鼻翼周圍容易長紅腫痘，還伴隨腸胃不適、便祕、口臭，這可能是「濕熱」體質帶來的狀況。建議可以吃冬瓜湯、薏仁水、綠豆薏仁粥這些食物，他們都有助於祛濕排毒。另外，艾莉絲提醒，少吃奶製品、甜食、高油脂食物，這些都會讓體內濕氣更重。

艾莉絲提醒，少吃奶製品、甜食、高油脂食物，這些都會讓體內濕氣更重；圖為情境照。（圖取自freepik）

艾莉絲提醒，少吃奶製品、甜食、高油脂食物，這些都會讓體內濕氣更重；圖為情境照。（圖取自freepik）

調理內分泌 避免經期爆痘

艾莉絲說，如發現月經前後痘痘大爆發，這可能與「氣血失衡」有關。建議可以補四物湯、當歸紅棗茶、黑芝麻糊，這些都有助於調理氣血。也要記得少吃冰飲料、生冷食物，這些會影響氣血循環，讓痘痘更嚴重。

外用中藥調理 幫助肌膚降火

除了內在調理，還可以使用中藥敷臉或泡洗，幫助肌膚降火抗發炎。包括可以用金銀花加蒲公英敷臉，這兩味中藥具有清熱解毒的效果，可用來泡水後濕敷患部，減少紅腫發炎。也可以考慮用苦瓜加綠豆泥敷臉，苦瓜清熱，綠豆能幫助去角質，能夠幫助消痘消炎。建議可以考慮用艾草水洗臉，艾草能幫助促進血液循環，減少油脂分泌，對於油痘肌特別適合。

艾莉絲強調，無論是外服內用的中藥，請務必諮詢過醫師再用，以免用了不符合自己體質的藥適得其反。

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