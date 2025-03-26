健康網》3C族防藍光傷眼 醫：善用工具減少刺激

醫師提醒，要減少藍光對眼睛傷害，可以善用電子設備內建濾藍光模式，但最重要的是，避免長時間、近距離使用；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕3C產品普及，幾乎人手一機，但是長時間暴露在藍光螢幕下，不少人出現眼睛疲勞等文明病。高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻和台北潤中醫診所院長艾莉絲在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」指出，要減少藍光對眼睛傷害，可以善用電子設備內建濾藍光模式、選擇具有防藍光功能的眼鏡等方式減少刺激。

粘靖旻指出，藍光是波長介於400至500奈米之間的高能量可見光，廣泛存在於太陽光、LED燈以及電子設備的螢幕中。長時間暴露在藍光下，可能會造成黃斑部損傷、眼睛疲勞及乾眼症。

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●黃斑部損傷：藍光穿透角膜和水晶體，直達視網膜，可能導致視網膜細胞受損，增加黃斑部病變的風險。

●眼睛疲勞：長時間注視電子螢幕，眼睛需要不斷調節焦距，導致睫狀肌過度使用，產生疲勞感。

●乾眼症：粘靖旻指出，使用電子設備時，眨眼次數減少，淚液分泌不足，容易導致眼睛乾澀不適，甚至引發乾眼症。

長時間注視電子螢幕，容易眼睛疲勞及引發乾眼症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

護眼3招 合理使用電子設備很關鍵

●減少藍光暴露：許多電子設備內建濾藍光模式，粘靖旻建議，可以啟用此功能，多少可以降低藍光對眼睛的傷害，尤其是在夜間燈光不足時，建議開啟夜間模式。

她也建議在配眼鏡的時候，選擇具有防藍光功能的眼鏡，可有效過濾有害藍光，保護視力。

●合理使用電子設備：粘靖旻指出，合理使用電子設備很重要，建議遵守「 20-20-20法則」，也就是每使用電子設備20分鐘，休息20秒，遠望20英尺（約6公尺）外的物體，讓眼睛得到放鬆。

在用電腦或是手機的時候，也要確保螢幕亮度適中，避免過亮或過暗，減少對眼睛的刺激。

●使用人工淚液：粘靖旻建議，使用人工淚液，可以緩解乾眼症狀，保持眼睛濕潤。

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