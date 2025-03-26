健康網》蕁麻疹紅癢難耐 醫推綠豆湯清熱解毒

中醫師指出，綠豆湯可以清熱解毒，適合熱毒型蕁麻疹。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕季節變化之際，不少人出現皮膚紅癢不適的過敏症狀，潤中醫診所院長艾莉絲表示，中醫將蕁麻疹分3型，風熱型、風寒型以及濕熱型，除了可服用中藥調理清熱祛風外，也建議民眾不妨喝綠豆湯清熱解毒，但要避免吃海鮮類、甜食及高油脂食物。

艾莉絲在臉書粉專「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」說明3種型別的差別及可服用的中藥。

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蕁麻疹分3型 可經醫囑服用中藥調理

●風熱型蕁麻疹：紅疹色鮮紅、發熱、口乾，艾莉絲說，她推薦用銀翹散，可以疏風清熱，適合因病毒感染，或體內熱毒導致的急性蕁麻疹。

●風寒型蕁麻疹：皮膚蒼白、遇冷加重、怕風，她會推薦用桂枝湯，可以溫補陽氣，幫助驅散寒邪。

●濕熱型蕁麻疹：皮膚紅腫、搔癢劇烈、消化不良，她會考慮用龍膽瀉肝湯，來清熱解毒，幫助身體排濕。

不過，艾莉絲也強調，無論是吃什麼還是用什麼中藥，都請務必諮詢專業中醫師之後再開始做，以確保適合患者的體質。

醫推4食物調養 3類食物應避免

除了服用中藥外，蕁麻疹患者也可以透過食療，調養內外。

艾莉絲說，綠豆湯可以清熱解毒，適合熱毒型蕁麻疹；此外，薏仁水可以健脾祛濕，改善濕氣導致的皮膚問題。

她也推薦黃瓜汁，因其具有涼血止癢的功效，可直接飲用或擦拭患處；梨子則可以潤肺降火，特別適合因乾燥上火引起的過敏。

梨子可潤肺降火，特別適合因乾燥上火引起的過敏。（資料照）

艾莉絲提醒，蕁麻疹患者應避免的食物像是海鮮類，很容易引發過敏反應；高油脂食物會加重體內濕熱，使蕁麻疹惡化；甜食也容易導致脾胃失調，影響免疫系統。

外敷療法緩解搔癢不適 艾草入列

艾莉絲建議，可以用艾草泡澡，因為艾草有溫經散寒、祛風止癢的效果，可將艾葉煮水後加入溫水泡澡，有助於緩解皮膚不適。

中醫師建議可以用艾草泡澡，因為艾草有溫經散寒、祛風止癢的效果，可將艾葉煮水後加入溫水泡澡，有助於緩解皮膚不適。（資料照）

她也推薦可以用金銀花跟蒲公英濕敷，因為這2種中藥材有清熱解毒作用，建議泡水後，用紗布敷在患處，幫助消炎止癢；蘆薈凝膠，可以鎮靜皮膚，減少紅腫和搔癢，適合輕微蕁麻疹者使用。

日常生活4注意 勤換床單很重要

艾莉絲建議穿寬鬆棉質衣物 ，減少皮膚摩擦，避免加重刺激；也要保持環境清潔，主要是勤換床單，減少塵蟎和過敏原。

同時她也提醒應避免過度抓癢，建議可以用冷敷或塗抹天然蘆薈，來舒緩不適；適當運動、放鬆心情，減少壓力對免疫系統的影響。

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