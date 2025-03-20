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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》春季皮癢好惱人！ 中醫教3招舒緩「疹」狀

2025/03/20 09:31

中醫師表示，春天氣候多變、濕氣重，氣血不足，脾胃虛的人，容易導致體內濕氣過重，誘發濕疹；情境照。（圖取自photoAC）

中醫師表示，春天氣候多變、濕氣重，氣血不足，脾胃虛的人，容易導致體內濕氣過重，誘發濕疹；情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天氣候回暖，萬物復甦，但對皮膚過敏的人來說，可能是最痛苦的季節！潤中醫診所院長艾莉絲在臉書粉專「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文表示，皮膚會出現濕疹，是由內因、外因所造成，內因包括氣血不足、脾胃虛弱，導致體內濕氣無法代謝；外因則是春季氣候不穩定、濕氣重，以及空氣中的花粉、灰塵等過敏原引發。想要緩解濕疹症狀，可從飲食祛濕健脾、中藥調理內服外敷、以及保持皮膚乾爽3方向著手。

少生冷、甜食 濕氣不滯留

艾莉絲指出，濕疹的成因，主要可分為內外兩方面：

內因：脾胃虛弱、氣血不足，導致體內濕氣過重，無法正常代謝。特別是愛吃油膩、甜食或生冷食物的人，更容易讓體內濕氣滯留，進而誘發濕疹。

外因：由於春天濕氣較重，天氣變化不穩定，加上空氣中的花粉、灰塵、黴菌等過敏原，容易促使皮膚發炎，導致濕疹症狀加重。

飲食+中藥 內外調理

想要緩解濕疹，艾莉絲說，可從以下3點著手，以調理體內環境開始，讓身體內外平衡，才能減少復發的機率。

●飲食調理祛濕健脾

艾莉絲指出，食療是改善濕疹的重要方法之一，春天應該多吃健脾祛濕的食物，減少體內濕氣堆積。像是薏仁就有助於排濕消腫，特別適合濕熱型濕疹的人。另外，赤小豆可利水消腫，有助於排出體內多餘水分；冬瓜清熱利濕，有益減少皮膚搔癢；綠豆湯能清熱解毒，適合因濕熱導致的紅腫濕疹。

中醫師說，綠豆湯能清熱解毒，適合因濕熱所導致的紅腫濕疹；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師說，綠豆湯能清熱解毒，適合因濕熱所導致的紅腫濕疹；示意圖。（圖取自freepik）

●中藥調理內服外敷

艾莉絲說，一般常用的如「四君子湯」，可補脾健胃、「龍膽瀉肝湯」可清熱瀉火。外敷可以考慮金銀花、蒲公英，這兩個藥材可泡水後濕敷患處，減少發炎與紅腫。另也可使用苦參水，可減少皮膚搔癢，緩解濕疹的不適感。
不過，艾莉絲特別強調，切記中藥一定要在中醫師指導下使用，以免影響體質平衡。

●保持皮膚乾爽 避免泡溫泉

艾莉絲建議，應穿透氣的棉質衣物，保持皮膚乾爽，避免悶熱加重濕疹。另外，避免泡溫泉、生活壓力過大，因熱水會破壞皮膚屏障，使皮膚更容易乾燥發癢；壓力大則會影響免疫系統，容易讓濕疹加重，適時放鬆心情，有助緩解病情。

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