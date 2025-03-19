健康網》聰明選枕頭護頸椎 醫：仰睡、側睡挑選有差別

醫師表示，對於有肩頸不適、過去曾經受傷，甚至有頸椎病的人，合適的枕頭有助於緩解不適，提升睡眠品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕坊間流傳「睡覺不用枕頭最健康」，但北醫骨科部主任吳孟晃澄清，這是錯誤說法，對於有肩頸不適、過去曾經受傷，甚至有頸椎病的人，一個合適的枕頭，有助於緩解不適，提升睡眠品質。選擇上，建議側睡者或可挑選較高枕頭、仰睡朋友則反之。如果經常落枕，換了許多枕頭仍然睡不好，則有可能是頸椎問題，建議及早就醫。

吳孟晃在臉書粉專「骨科補脊站 吳孟晃醫師」發文分享，枕頭的選擇需要根據每個人的需求來調整️。主要作用是支持我們的頭部和頸部，幫助脊椎保持自然的曲度。如果睡覺時不使用枕頭，或者枕頭過低或過高，都可能使頸椎處於不自然的角度，使該處肌肉的緊繃，引起不適，甚至影響到整個脊椎的健康。

請繼續往下閱讀...

該怎麼選擇枕頭呢？其實每個人的情況不同。比如，如果習慣側睡，可能需要較高的枕頭來維持頭部和脊椎的平衡；而仰睡的朋友則需要較低的枕頭，這樣才能避免脖部過度彎曲。

醫師提到，枕頭的選擇應該根據每個人的睡姿和舒適度來決定。在選購時最好能試躺，最好有人可以在一旁協助觀察貼合度；情境照。（圖取自freepik）

吳孟晃表示，枕頭的選擇應該根據每個人的睡姿和舒適度來決定。在選購時最好能試躺，在感受它對頸部及頭部支撐效果的同時，最好也能有人在旁協助觀察：

●額頭和下巴是否處於同一水平線。

●肩頸是否完全貼合枕頭 。

吳孟晃表示，選對枕頭才是關鍵，每個人都有不同的需求，找到適合自己的枕頭，才能讓頸椎在睡覺時得到最好的支持，保護我們的健康。

他也提醒，如果經常落枕，或者換了很多枕頭，都還是睡得不舒服，很可能是頸椎存在其他問題，建議儘早就醫，尋求專業診斷和治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法