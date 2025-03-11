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健康網》過敏長大自然好？ 醫：4點不重視更黏人！

2025/03/11 19:45

艾莉絲說明，過敏不是單純的小毛病，也不是「長大就好」的事。它其實是免疫系統的過度反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

艾莉絲說明，過敏不是單純的小毛病，也不是「長大就好」的事。它其實是免疫系統的過度反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過敏是不是長大就會「自然好」？台北潤中醫診所院長、皮膚科專科醫師艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」提醒，過敏不是單純的小毛病，也不是「長大就好」的事。它其實是免疫系統的過度反應。如果長期不正視、照顧好自己，它可能會越來越「調皮」！因此，了解體質、調整生活習慣、增強免疫力、積極治療，才能真正擺脫過敏。

為什麼不會「自然好」？

艾莉絲說明，過敏不是單純的小毛病，也不是「長大就好」的事。它其實是免疫系統的過度反應。

●每次過敏發作，體內的免疫系統會被刺激得更加敏感，就像「過度防禦模式」一樣。

●長期下來，過敏體質會越來越敏感，對過敏原的反應也會越強烈，進入一種可怕的惡性循環。

過敏不會自己好，反而可能越來越糟，如果不治療，它就會像黏人的「小情人」一樣，一直糾纏著你！

艾莉絲建議，避開過敏原，保持環境清潔，為身體創造更健康的空間；圖為情境照。（圖取自freepik）

艾莉絲建議，避開過敏原，保持環境清潔，為身體創造更健康的空間；圖為情境照。（圖取自freepik）

過敏是體內發炎在作怪

艾莉絲解釋，過敏症狀的背後，是身體的慢性發炎在搞事。長期的發炎不僅讓你不舒服，還可能讓身體失去抵抗力，對治療也會變得沒有效果，進而影響生活品質。

●黏膜腫脹、充血，導致鼻塞、流鼻水。

●嚴重時，氣管和鼻腔可能變窄，空氣進不去，甚至引發氣喘。

●牽連到其他器官，引發鼻竇炎、中耳炎，甚至讓你變成「熊貓眼」！

擺脫過敏 重新擁抱健康

艾莉絲說，對抗過敏，不僅是治療身體，也是一場自我提升的旅程：

1. 了解自己的體質：找專業醫師進行評估，明白過敏原是什麼，才能有針對性地治療。

2. 調整生活習慣：避開過敏原，保持環境清潔，為身體創造更健康的空間。

3. 增強免疫力：均衡飲食、規律運動，讓免疫系統更加穩定。

4. 積極治療：遵從醫囑使用藥物或進行脫敏治療，別再拖延。

艾莉絲強調，過敏是一種提醒，提醒我們關注身體、正視健康。與其抱著「它會自然好」的僥倖心理，不如積極面對它，讓自己在身心上更進一步。健康的你，就是最強大的你！

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