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健康 > 抗老養生 > 運動復健

運動是最好處方！日本代表團與新北交流運動醫學、健康促進

2025/03/04 15:42

新北市政府衛生局主任秘書林惠萍（右）代表致贈山本幸三先生（左）禮品。（新北衛生局提供）

新北市政府衛生局主任秘書林惠萍（右）代表致贈山本幸三先生（左）禮品。（新北衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕運動是最好的處方！EIM Japan（Exercise Is Medicine Japan）代表團於日前造訪新北市萬里區衛生所，與市府團隊交流運動醫學及健康促進經驗。此次訪問由前日本內閣府特命擔任大臣（地方創生規制改革）山本幸三先生與帝京大學佐藤真治教授率領，包括來自日本知名大學、醫院等共11位專家，共同探討如何透過運動提升健康、預防慢性疾病，實踐「運動就是最好的處方」理念。

衛生局表示，EIM計畫由美國運動醫學會（ACSM）發起，主張運動能有效預防與改善慢性病，提升全齡族群的健康與生活品質。新北市自2017年正式加入EIM全球行動，積極打造友善運動環境，推動「新北共融及全齡化公園」與「新北處處都是運動場」，讓市民能夠輕鬆找到適合自己的運動方式，將運動融入日常生活。

衛生局長陳潤秋指出，萬里區衛生所的創新健康促進模式曾於2024EIM亞洲區峰會上分享，獲得各國高度關注。該模式提供長者衰弱篩檢，並整合長照C據點、銀髮健身俱樂部、社區營養推廣中心、物理治療所及遠距醫療，打造一條龍式的健康管理與運動指導，讓長輩在熟悉的社區內即可獲得完整的照護服務，減少衰弱風險，提升生活品質。

陳潤秋說，2025雙北世界壯年運動會（WMG）將於5月17日至30日登場，預計吸引超過4萬名國內外運動愛好者參與。市府透過EIM計畫，積極推動「零門檻運動環境」，鼓勵中年族群與銀髮族養成規律運動習慣，提升健康體能，為世壯運暖身，展現活力。

陳潤秋表示，運動是維持健康的關鍵，新北市處處都是運動場，呼籲民眾現在就開始動起來，無論是在社區、公園還是家中，新北市都為市民打造最友善的運動環境。

日本EIM代表團及山本幸三先生與新北市萬里區衛生所同仁合影。（新北衛生局提供）

日本EIM代表團及山本幸三先生與新北市萬里區衛生所同仁合影。（新北衛生局提供）

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