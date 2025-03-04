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健康網》打造逆齡美膚全攻略 紅棗枸杞茶、玫瑰花茶補氣血
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕皮膚暗沉有細紋？除了選擇醫美手術解決，中醫治療也有妙招！皮膚科專科醫師艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文表示，中醫逆轉肌膚損害講究「內調外治」，內調方面常用當歸、紅棗、枸杞補氣血；外治常使用珍珠粉、白芨、白芷調製面膜美白淡斑等。另，日常保養推薦紅棗枸杞茶、玫瑰花茶，有助於補氣養血。也要記得均衡飲食，早睡，改善肌膚光澤。
中醫看待肌膚損害的原因
●氣血不足：氣血是皮膚滋養的基礎，氣血虛弱會導致膚色暗沉、無光澤。
●肝鬱氣滯：也就是壓力過大、情緒不佳，都會使肝氣鬱結，影響皮膚代謝和修復。
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●脾胃失調：脾胃功能關係到身體的吸收和運化，若運化失衡，皮膚容易出現乾燥或痘痘。
●腎氣不足：腎主水，腎虛可能導致皮膚乾燥、早衰和細紋。
想讓肌膚逆齡 內調外治更有效
●內調：艾莉絲指出，中醫常會用當歸、紅棗、枸杞補氣血，可以改善膚色暗沉，增強皮膚彈性和光澤。另外也會用柴胡、玫瑰花、菊花來疏肝解鬱，促進新陳代謝，減少皮膚發炎。還有茯苓、白術、山藥都可以健脾養胃，改善皮膚粗糙和乾燥問題，讓肌膚更水潤。另外也會用熟地黃、山茱萸、麥冬滋腎潤膚，可以修復肌膚屏障，減少細紋和早衰跡象。
●外治：像是中藥面膜跟中藥薰蒸都很有效，使用珍珠粉、白芨、白芷調製面膜，可美白和淡斑，改善肌膚品質。利用蒸汽導入藥材的有效成分，促進血液循環並加速代謝。
艾莉絲補充，日常護膚她推薦喝紅棗枸杞茶、玫瑰花茶，有助於補氣養血。另外也要記得，少吃辛辣、油炸食物，多攝取富含維生素的蔬菜和水果，如胡蘿蔔、番茄。還有，早睡也有助於肝臟解毒，促進肌膚夜間修復。適度運動也能促進氣血運行，改善肌膚光澤感。
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