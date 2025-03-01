健康網》「5穴位」改善失眠！中醫：心點還能治高血壓

王培紋說，可以治療失眠的穴位有：耳神門穴、心點、安眠穴、內分泌區、交感穴；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道耳朵是全身十二經絡的縮影嗎？澄觀中醫診所醫師王培紋在臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」發文分享可以治療失眠的穴位，「耳神門穴」可治療頭痛、失眠，「心點」能治療高血壓、心臟病，「安眠穴」能治療失眠、心悸，「內分泌區」可改善失眠、多夢，「交感穴」能調節自律神經。

《黃帝內經》記載：「耳者，宗脈之所聚也」。王培紋指出，跟據全息理論，能將身體各個器官及臟腑，對應到耳朵上，包含頭、脊椎、上肢、下肢、肝、心、脾、肺等。中醫可以藉由耳朵，來治療身體其他部位的疾病。

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5穴道治失眠

●耳神門穴：位於三角窩的外側1/3上角。是五條神經的匯集處，包含迷走神經、耳大神經、枕小神經、三叉神經分支，以及顏面神經顳分支。有鎮靜、安神、止痛的功效，也能用於治療頭痛、失眠、自律神經失調。

●心點：位於耳朵的正中間。能治療高血壓、心臟病，有寧心、安神之效。

中醫師指出，心點位於耳朵的正中間。能治療高血壓、心臟病，有寧心、安神之效；圖為情境照。（圖取自photoAC）

●安眠穴：位於五指併攏，放在耳垂之後，中指所對應之處。能治療失眠、心悸、煩躁不安。

●內分泌區（皮質下）：位於耳甲腔下方。可以調節大腦皮質，有安神、止痛的效果，亦有改善失眠、多夢之效。

●交感穴：位於耳輪前端。能調節自律神經，有舒緩放鬆、寧心安神之效。

操作方法

1.耳針：由醫師施針於耳朵上的穴道，在診間即操作完成。

2.磁珠或耳珠：用酒精棉片消毒穴位後，黏貼於穴道上，患者可以貼著回家，可持續貼壓按摩約一週。

3.徒手按壓：雙手洗淨後，用食指拇指腹輕輕推壓穴道，每天1-3次，每次約10分鐘。

王培紋提醒，耳朵皮膚有傷口、感染、潰瘍等狀況，應停止治療；嚴重心臟病者不宜操作；孕婦宜謹慎操作，或洽詢醫師。

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