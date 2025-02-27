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又「藥」漲！普拿疼伏冒全系列 最高漲20元

2025/02/27 11:20

知名品牌普拿疼繼去年止痛藥系列調漲後，今年3月15日旗下「普拿疼伏冒」全系列7個品項，依不同規格包裝，每盒漲9到20元，漲幅約5%至6%。 （記者邱芷柔攝）

知名品牌普拿疼繼去年止痛藥系列調漲後，今年3月15日旗下「普拿疼伏冒」全系列7個品項，依不同規格包裝，每盒漲9到20元，漲幅約5%至6%。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕知名品牌普拿疼繼去（2024）年止痛藥系列調漲後，今年3月15日旗下「普拿疼伏冒」全系列7個品項，依不同規格包裝，每盒漲9到20元，漲幅約5%至6%。藥師表示，普拿疼伏冒全系列在今（2025）年開出第一槍，但這波漲價早在預期之內，尤其電價即將調漲，藥品恐怕也還會再掀起一波調升。

英商赫力昂股份有限公司台灣分公司近日發出公告，為反映近年公司營運成本與產品成本的持續上漲，將自3月15日陸續調整「普拿疼伏冒全系列產品」的建議零售價／產品進價，包括「伏冒加強錠、伏冒膜衣錠、伏冒日夜錠、伏冒治咳膜衣錠、伏冒鼻炎錠、伏冒熱飲加強型、伏冒熱飲」。

基層藥師協會理事長沈采穎指出，早在去年7月，普拿疼的止痛藥系列就已經全面調漲，當時她就預測今年藥廠的其他藥品也會調漲，果然不出所料，這次伏冒系列也跟進上調，平均漲幅落在5%至6%間，單盒最低漲9元，最高調升20元。

沈采穎說，許多藥品與保健品都陸續悄悄上調價格，平均漲幅約5%，如果只是小幅調漲2、3元，部分藥局可能會自行吸收成本，且現在藥局大多會主動告知消費者價格調整的消息，民眾通常有需求才會購買，對於物價上漲早已有心理準備。

沈采穎表示，隨著藥廠人事成本與水電支出增加，漲價幾乎是必然的趨勢，尤其4月電價又要漲，藥品未來可能還會再迎來一波漲幅。她也提醒，許多民眾習慣購買知名品牌，但如果是喉嚨痛，無論普拿疼或伏冒，因為成分的關係效果可能不如預期，選擇含有布洛芬成分的藥品會更有效，並建議搭配殺菌喉片來加強緩解，建議民眾可諮詢藥師。

3月15日起「普拿疼伏冒」全系列7個品項，依不同規格包裝，每盒漲9到20元，漲幅約5%至6%。（沈采穎提供）

3月15日起「普拿疼伏冒」全系列7個品項，依不同規格包裝，每盒漲9到20元，漲幅約5%至6%。（沈采穎提供）

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