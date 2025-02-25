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身障照顧專業人員難留 北市推久任獎助 最高年領6.2萬

2025/02/25 17:31

台北市社會局今年起推動身障照顧久任獎助。身障照顧示意圖。（資料照）

台北市社會局今年起推動身障照顧久任獎助。身障照顧示意圖。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕為穩固身心障礙照顧設施專任專業人力，台北市社會局今年起推動久任獎助試辦計畫，對象包含身障住宿式機構、日間機構、長照日間機構、社區日間作業設施、社區居住及社區式日間照顧等6大服務設施專業人員，每年將提供專業人員1萬5600元至6萬2400元不等的久任獎助；針對營運單位，每聘僱一位專任專業人員，營運單位依專業人員年資可獲得8400元至3萬3600元不等獎助。

台北市約有12萬身心障礙人口，社會局透過參建社會住宅以及活用公有空間，迄今布建88個身心障礙照顧設施，專任專業人員逾900人；不過，由於身心障礙工作勞苦，過去六年來平均離職率達17.82%，專業人員工作年資前二年離職率約達65%。

社會局表示，目前身心障礙照顧專業人員平均月薪資約在3.6萬至4.6萬元不等，目前專業人員缺額在51至100人，不過為建構綿密的社區照顧資源，將持續布建設置各式照顧服務設施，預估2031年身障照顧設施將布建超過130個，屆時人力只會更加吃緊，因此推出久任獎助計畫。此計畫不限於公辦民營單位，凡設置於北市的身障照顧設施均納入獎助範圍；截至去年，累計年資超過七年的專業人員約有105人，佔整體人員11%。

社會局長姚淑文表示，社會局於既有獎補助機制之外，另推動為期7年的久任獎助計畫，身心障礙照顧專任專業人員工作於北市工作年資滿一年起，最長累計工作年資至7年，每年可獲得1萬5600元至6萬2400元不等的久任獎助，並針對提供夜間及假日服務者加成獎助。

此外，計畫也設置營業單位獎助，單位每聘僱一位專任專業人員，依專業人員年資可獲得8400元至3萬3600元不等獎助，以優化專業人員勞動環境，提升專業人員工作福利。

社會局補充，此計畫預計推動至2031年，並結合衛福部「身心障礙照顧服務資源布建計畫」及現有資源，再提升身心障礙照顧人員勞動所得與福利，預計2026年初完成首波獎助全發放。

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