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健康網》口紅含鉛好可怕？ 食藥署「解惑」使用更安心

2025/02/25 19:44

食藥署表示，選擇有完整標示及登錄的化粧品，並按照建議用量正常使用唇膏，就能安全放心地享受美麗；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署表示，選擇有完整標示及登錄的化粧品，並按照建議用量正常使用唇膏，就能安全放心地享受美麗；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕唇色是影響一個人氣色的關鍵，不少女性皆會習慣擦唇膏增加唇色。不過，唇膏直接接觸嘴巴、易吃下肚，卻常常傳出口紅含重金屬的消息，令人十分擔心；對此，食藥署指出，其實會在口紅中發現含鉛可能與某些化粧品成分、製造過程無法避免等有關，只要最終製品中所含之殘留量不超過10ppm，並選擇有完整標示及登錄的化粧品，按照建議用量使用，便能安心變美！

唇膏含鉛很可怕？食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文解答，隨著科技發展下，發現鉛的危害後，為保障消費者使用安全，國際間多數國家已明文禁止，台灣也不例外，明文禁止化粧品中添加鉛及其化合物。而化粧品於製造過程中，如因所需使用原料或其他因素，且技術上無法避免，致含自然殘留微量時，則其最終製品中所含不純物重金屬鉛之殘留量，不得超過10ppm。

食藥署強調，在最終製品中的鉛殘留量不得超過10ppm的標準下，唇膏的鉛暴露量被證明是安全的，消費者無須過度擔心。

食藥署提及，在最終製品中的鉛殘留量不得超過10ppm的標準下，唇膏的鉛暴露量被證明是安全的，消費者無須過度擔心；示意圖。（圖取自freepik）

食藥署提及，在最終製品中的鉛殘留量不得超過10ppm的標準下，唇膏的鉛暴露量被證明是安全的，消費者無須過度擔心；示意圖。（圖取自freepik）

3原因致唇膏含有微量鉛

那麼為何唇膏會有微量鉛存在？食藥署進一步解釋，可能來自於3方向，首先鉛廣泛存在於土壤、水和空氣中，某些化粧品成分（如天然礦物原料、天然色素）可能不可避免地含有微量鉛；再者，即使是生產過程採高標準控制，仍可能因設備、環境或其他材料帶來的極微量鉛殘留；最後，某些顏料或色素可能含有微量鉛，但這些成分均需符合法規安全標準。

食藥署建議，選擇有完整標示及登錄的化粧品，並按照建議用量正常使用唇膏，就能安全放心地享受美麗！

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