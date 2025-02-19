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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》你怎麼沒感覺！ 醫揭神經出問題8警訊

2025/02/19 09:32

醫師指出，感覺異常、運動功能異常、反射異常、疼痛異常、自主神經功能異常、視覺與聽覺問題、平衡與協調問題、語言與吞嚥困難都是神經出問題的訊號；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，感覺異常、運動功能異常、反射異常、疼痛異常、自主神經功能異常、視覺與聽覺問題、平衡與協調問題、語言與吞嚥困難都是神經出問題的訊號；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名廣告片中小女孩踩腳踏車騎過阿嬤的腳，高喊「阿嬤你怎麼沒感覺」，雖然片中阿嬤是因為糖尿病沒感覺，但感覺異常也是神經出狀況的徵兆之一。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢指出，感覺異常、運動功能異常、反射異常、疼痛異常、自主神經功能異常、視覺與聽覺問題、平衡與協調問題、語言與吞嚥困難都是神經出問題的訊號。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享，很多患者問他「這樣那樣不舒服，是不是代表我的神經可能出狀況了？」很多時候人們可能不知道症狀後面可能的成因，以下8點就可能是神經異常的徵兆。

●感覺異常：感覺神經的異常會影響我們對外界刺激的感知，常見症狀包括麻木或刺痛感，也就是手腳出現像「針刺」或「螞蟻在上面爬」的感覺，通常與周邊神經壓迫或損傷有關（如糖尿病神經病變）。或是燒灼感，尤其是在四肢末端，可能是神經發炎或損傷的表現。還有溫度感覺異常，也就是對熱或冷的感知變得遲鈍或過於敏感，可能與神經退化有關。另外，如果只是輕微的觸碰，卻引發強烈的疼痛，可能是周邊神經發炎的徵兆。

●運動功能異常：包括像是肌肉無力，也就是肢體力量減弱，可能難以完成舉重物、爬樓梯等基本動作。另外長期神經受損，也會導致肌肉體積縮小，例如脊髓損傷或周邊神經病變。還有像是帕金森氏症患者的靜止性震顫，也就是手不由自主地抖動。運動協調不良，例如走路時腳步不穩、動作不精準，常見於小腦受損的情況下。

醫師表示，如果反射動作過強或過弱，也可能暗示中樞或周邊神經問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，如果反射動作過強或過弱，也可能暗示中樞或周邊神經問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●反射異常：國高中教課書上曾提過膝跳反射，如果反射動作過強或過弱，也可能暗示中樞或周邊神經問題。還有病理性反射，如巴彬斯基反射，也就是成人腳底刺激時腳趾向上翹，通常與脊髓或大腦損傷有關。

●疼痛異常：包括突如其來的「閃電」般刺痛感，常見於三叉神經痛或坐骨神經痛。或是慢性神經痛，也就是疼痛持續數月，可能與神經病變或糖尿病有關。

●自主神經功能異常：自主神經負責控制身體的自動功能，異常時可能引起心跳或血壓異常，也就是心律不整或站立時血壓突然下降。或是胃腸問題，像是噁心、便秘或腹瀉，可能與自主神經病變有關。或出汗異常，就是很熱或是運動過後，無法正常出汗。還有像尿失禁、尿滯留或勃起困難，也可能跟自主神經相關。

●視覺與聽覺問題：像是視力模糊、視野縮小或複視，即看到兩個重疊影像這類視力變化，可能是視神經受損或腦部病變的表現。另外像是聽力減退，也就是耳鳴或聽力喪失，可能與聽神經瘤或其他神經壓迫相關。還有眩暈，也可能是由內耳神經或腦幹問題引起，常伴隨平衡障礙。

●平衡與協調問題：像是走路不穩，可能就是因為小腦受損或周邊神經問題而出現。或是跌倒增加，包括失去平衡或方向感，可能是腦部疾病（如中風）或神經退化的早期徵兆。

●語言與吞嚥困難：包括無法流利表達句子，可能與中風或腦部損傷有關。或進食時容易嗆咳，可能是腦神經或自主神經受損的表現。

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