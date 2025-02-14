健康網》這些食物傷肌膚！中醫揭6大NG飲食：過多甜食易長痘

炸雞等食物雖然好吃，但中醫師提醒，油膩食物會加重濕氣，導致毛孔粗大。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明保養沒少做，肌膚卻還是暗沉、長痘、乾燥無光？問題可能出在「吃錯食物」！台北潤中醫診所院長艾莉絲醫師在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文指出，辛辣、油膩、過甜、生冷、酒精、高鹽等6種食物都會讓肌膚狀態每況愈下。

辛辣致發炎 高鹽會水腫

●辛辣食物：辛辣食物屬於「熱性」，過量食用會引起體內「熱毒」上炎，像是長痘痘或粉刺，特別是額頭、下巴部位的痘痘更為常見。或是皮膚乾燥，甚至容易脫皮，還有臉色泛紅，或出現局部發炎。

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艾莉絲強調，適度的辛辣食物能促進血液循環，但過多會讓內火旺盛，損害肌膚的自然平衡，尤其是火氣大或經常長青春痘的人，都應控制辛辣食物的攝入。

●油膩食物：中醫認為，過量攝入油膩食物會助濕生痰，影響脾胃功能，導致體內濕氣加重。就會讓你毛孔粗大、油光滿面，或是長粉刺或脂肪粒，還有可能讓肌膚彈性下降，看起來蠟黃無光。適當減少高油、高脂肪食物的攝入，如炸雞、披薩、奶油蛋糕等，對保持肌膚清透非常重要。

●過甜食物：甜食屬於「甜膩之品」，吃太多會損傷脾胃，導致氣血生化不足，讓肌膚失去滋養。甜食還可能助長濕熱，加速肌膚老化。比如肌膚鬆弛、皺紋提前出現，還容易長痘，尤其是膿腫型痘痘，更會讓色素沉澱，膚色不均勻。

艾莉絲提醒，尤其應避免高糖加工食品，像是糖果、手搖飲等。雖然這些東西都很好吃，但少吃可以有效延緩肌膚衰老。

甜食還可能助長濕熱，加速肌膚老化，還容易長痘；圖為情境照。（圖取自freepik）

●生冷食物：以中醫觀點，生冷食物會損傷脾胃陽氣，導致氣血運行不暢，影響肌膚健康，具體會讓膚色蠟黃，缺乏光澤，還會導致肌膚乾燥或敏感，容易出現搔癢。尤其是女性，可能出現手腳冰冷、臉上水腫等問題。像是冰飲料、冰淇淋、冷凍水果這些好吃的東西，都要記得適量食用，特別是體質偏寒者更應注意。

●過量酒精：酒精在中醫中屬於「辛熱之品」，過量飲酒會加重肝臟負擔，使肝臟無法有效疏泄體內毒素，導致「肝火上炎」。會導致臉上泛紅，特別是鼻頭和臉頰。還有毛細管擴張，皮膚出現紅血絲，更會讓肌膚暗沉、缺乏彈性。

艾莉絲表示，控制飲酒量，選擇低度數的酒或減少飲酒次數，讓肌膚恢復健康光澤。

●高鹽食物：中醫認為「鹹入腎」，過量的鹽分會損害腎臟功能，進而影響水分代謝，導致肌膚問題，例如臉部水腫，眼周尤為明顯。還有肌膚乾燥，缺乏水分，還會讓毛孔堵塞，導致黑頭或粉刺增加。

艾莉絲提到，泡麵、醃製食品還是少吃點為妙，選擇低鹽飲食，有助於保持肌膚水潤細膩。

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