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花蓮慈院支援長濱衛所 醫師來回200公里打擊肝病
〔記者王錦義／花蓮報導〕台東縣最北端的長濱鄉，長期醫療資源匱乏，花蓮慈濟醫院肝膽腸胃內科主治醫師輪流支援衛生所門診已近2年。今年2月起，由易志勳醫師於每月第一週週五專責支援，希望除了照護當地居民的腸胃科疾病，也能發揮肝炎防治專才，與衛生局、衛生所團隊合作打擊肝病。
長濱鄉位於台東縣最北端，東臨太平洋，海岸線極長，面積約155平方公里，只有3家診所，3位西醫師、1位牙醫師及19位護理人員，醫療資源長期匱乏，花蓮慈院與台東縣衛生局合作，從2022年起由骨科部陳林睦醫師每週三到長濱衛生所支援，2023年起，也應衛生局的邀請，肝膽腸胃內科團隊、復健部團隊加入支援的行列。
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才結束玉里慈濟醫院長達20多年支援任務的易志勳醫師，今年重啟專責支援，花蓮慈院指出，與花蓮縣豐濱鄉交界的長濱鄉，比玉里慈院還更遠且只有公路交通。易志勳醫師笑說，幸沿途可以一路欣賞迷人的海景，把來長濱鄉工作的心情，轉換為渡假的心情，且來診者多為超高齡的長輩，問診間與他們輕鬆交談下，來回近200公里的車程也不算遠了。
2月的第一次門診，台東縣衛生局醫政科長林樹婷也特地到長濱鄉衛生所，她說，地形狹長的長濱鄉居民就醫路程遠，常常需要一個小時以上才能到達醫療院所，且當地以高齡長者居多，使得就醫更加困難。而長濱腸胃科疾病及C型肝炎患者較多，為了解決這些問題，現在有花蓮慈院的醫師支援，讓當地居民不再因為長途交通而延誤就醫，甚至放棄就醫。
長濱鄉衛生所護理長郭馨月說，很感謝花蓮慈院骨科和腸胃科醫師支援，帶給鄉親很大的幫助，不僅解決他們常見的關節疼痛問題，對於能固定支援的醫師，讓病人更加信任與期待，甚至會有病人打電話到衛生所詢問，這次來看診醫師是不是他之前看過的醫師，對於這裡的病人來說，同一位醫師能提升他們的就醫信任感。
易志勳醫師說，花蓮慈院的宗旨就是照顧花東地區的民眾，他的角色就像是小螺絲釘，負責作好醫療工作，讓病人能夠接受更好的照顧，很感恩有機會重回專責支援，也希望有助於降低肝炎對於當地鄉親的健康危害。
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