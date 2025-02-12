花蓮慈院支援長濱衛所 醫師來回200公里打擊肝病

台東縣最北端的長濱鄉，長期醫療資源匱乏，花蓮慈濟醫院肝膽腸胃內科主治醫師易志勳醫師於每月第一週週五專責支援。 （花蓮慈院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕台東縣最北端的長濱鄉，長期醫療資源匱乏，花蓮慈濟醫院肝膽腸胃內科主治醫師輪流支援衛生所門診已近2年。今年2月起，由易志勳醫師於每月第一週週五專責支援，希望除了照護當地居民的腸胃科疾病，也能發揮肝炎防治專才，與衛生局、衛生所團隊合作打擊肝病。

長濱鄉位於台東縣最北端，東臨太平洋，海岸線極長，面積約155平方公里，只有3家診所，3位西醫師、1位牙醫師及19位護理人員，醫療資源長期匱乏，花蓮慈院與台東縣衛生局合作，從2022年起由骨科部陳林睦醫師每週三到長濱衛生所支援，2023年起，也應衛生局的邀請，肝膽腸胃內科團隊、復健部團隊加入支援的行列。

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才結束玉里慈濟醫院長達20多年支援任務的易志勳醫師，今年重啟專責支援，花蓮慈院指出，與花蓮縣豐濱鄉交界的長濱鄉，比玉里慈院還更遠且只有公路交通。易志勳醫師笑說，幸沿途可以一路欣賞迷人的海景，把來長濱鄉工作的心情，轉換為渡假的心情，且來診者多為超高齡的長輩，問診間與他們輕鬆交談下，來回近200公里的車程也不算遠了。

台東縣最北端的長濱鄉，長期醫療資源匱乏，花蓮慈濟醫院肝膽腸胃內科主治醫師易志勳醫師於每月第一週週五專責支援。 （花蓮慈院提供）

2月的第一次門診，台東縣衛生局醫政科長林樹婷也特地到長濱鄉衛生所，她說，地形狹長的長濱鄉居民就醫路程遠，常常需要一個小時以上才能到達醫療院所，且當地以高齡長者居多，使得就醫更加困難。而長濱腸胃科疾病及C型肝炎患者較多，為了解決這些問題，現在有花蓮慈院的醫師支援，讓當地居民不再因為長途交通而延誤就醫，甚至放棄就醫。

長濱鄉衛生所護理長郭馨月說，很感謝花蓮慈院骨科和腸胃科醫師支援，帶給鄉親很大的幫助，不僅解決他們常見的關節疼痛問題，對於能固定支援的醫師，讓病人更加信任與期待，甚至會有病人打電話到衛生所詢問，這次來看診醫師是不是他之前看過的醫師，對於這裡的病人來說，同一位醫師能提升他們的就醫信任感。

易志勳醫師說，花蓮慈院的宗旨就是照顧花東地區的民眾，他的角色就像是小螺絲釘，負責作好醫療工作，讓病人能夠接受更好的照顧，很感恩有機會重回專責支援，也希望有助於降低肝炎對於當地鄉親的健康危害。

台東縣最北端的長濱鄉，長期醫療資源匱乏，花蓮慈濟醫院肝膽腸胃內科主治醫師易志勳醫師於每月第一週週五專責支援。 （花蓮慈院提供）

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