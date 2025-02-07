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健康網》心梗術後多久能愛愛？ 醫：「這時間點」最安全

2025/02/07 21:49

醫師表示，心肌梗塞術後的1個月內開始有性行為的話，對病人的癒後表現、長期恢復皆有幫助；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，心肌梗塞術後的1個月內開始有性行為的話，對病人的癒後表現、長期恢復皆有幫助；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人們在心肌梗塞手術後，能不能有性生活？或是多久能開始性行為？宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發影片指出，醫學界（包括心臟科跟泌尿科）研究很久，如果在心肌梗塞後的1個月內開始有性行為的話，對病人的癒後表現、長期恢復是有幫助的。

劉中平分享，自身有做過很多相關研究，其實心肌梗塞手術1個禮拜之後，如果心臟已經「完全沒有悶痛」狀況的話，就可以走走路、爬樓梯、騎腳踏車等。若確定完全沒有症狀，且醫師也說短期內不用再做手術治療，原則上就可以開始性行為。

另外，有人好奇心肌梗塞手術後還可以繼續吃壯陽、幫助勃起的相關藥物嗎？劉中平表示，其實國外的心臟科與泌尿科進行了超過10年以上的研究，基本上對心臟是沒有妨礙的，不過仍有以下2點需要注意：

●使用前要詢問心臟科醫師，自身藥物與威爾鋼是否會產生交互作用，如果不會的話就可以考慮服用。

●藥物本身會造成血管擴張，所以有些人服用後會出現一些血壓降低、頭暈或心跳加速等副作用。心肌梗塞手術後的人若有出現血壓偏低、心跳偏快狀況，在使用威而鋼藥物後，也要特別留意血壓及心跳的情況。可以跟醫師討論看是否能夠減少藥量，或是在比較安全的狀況下再服用。

醫師指出，心梗術後者若有出現血壓偏低、心跳偏快的狀況，在服用威而鋼後更要特別留意血壓及心跳情形；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，心梗術後者若有出現血壓偏低、心跳偏快的狀況，在服用威而鋼後更要特別留意血壓及心跳情形；圖為情境照。（圖取自freepik）

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