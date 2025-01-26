自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

氣泡水助減重？研究：效果微弱 難取代健康飲食和運動

2025/01/26 11:34
氣泡水助減重？研究：效果微弱 難取代健康飲食和運動

許多人認為氣泡水有助於減重，因為它可以產生飽足感、抑制飢餓感，且被認為可以促進消化並降低血糖。 （資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕氣泡水能幫助減重嗎？《每日科技網》（scitechdaily）報導，根據《英國醫學期刊：營養、預防與健康》（BMJ Nutrition, Prevention & Health）於22日發表的一篇新分析，氣泡水可能透過稍微增強葡萄糖的吸收和代謝，進而輔助減重。然而，此效果非常微弱，無法取代均衡飲食和規律運動，仍是維持健康體重的關鍵。

許多人認為氣泡水有助於減重，因為它可以產生飽足感、抑制飢餓感，且被認為可以促進消化並降低血糖。然而，其背後的機制仍不完全清楚。

這項研究的主要作者，日本的高橋 昭博士博士為了進一步瞭解，參考過去文獻，將飲用氣泡水的過程與血液透析（hemodialysis，俗稱「洗腎」）進行比較。血液透析會使血液呈鹼性，主要是透過產生二氧化碳（CO2）。

高橋博士解釋，同樣地，氣泡水中的二氧化碳會經由胃壁吸收，並在紅血球中迅速轉換成碳酸氫鹽（HCO3）。這個鹼化過程會活化紅血球中的關鍵酵素，進而加速葡萄糖的吸收和利用。臨床觀察發現在血液透析過程中，儘管透析液中的葡萄糖濃度較高，但血液流經透析器時，血糖濃度會下降。

然而，他也補充，在一次典型的4小時血液透析療程中，約消耗9.5公克的葡萄糖。「有鑑於如此微小的葡萄糖減少量，氣泡水並不能作為單一的減重解決方案，」高橋博士強調。

高橋博士也提醒，飲用氣泡水可能會對消化系統造成一些影響，特別是對於胃部敏感或患有腸胃道疾病的人，主要影響包括脹氣，在某些情況下，還可能加劇與消化系統疾病相關的症狀，例如腸躁症或胃食道逆流。

NNEdPro 全球食品、營養和健康研究所（該期刊共同擁有機構）執行董事雷伊教授（Professor Sumantra Ray）表示，氣泡水和葡萄糖代謝的關聯仍需進一步研究，目前不足以將其用於預防或治療。且需考量市售碳酸飲料的潛在危害。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中