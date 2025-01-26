氣泡水助減重？研究：效果微弱 難取代健康飲食和運動

許多人認為氣泡水有助於減重，因為它可以產生飽足感、抑制飢餓感，且被認為可以促進消化並降低血糖。 （資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕氣泡水能幫助減重嗎？《每日科技網》（scitechdaily）報導，根據《英國醫學期刊：營養、預防與健康》（BMJ Nutrition, Prevention & Health）於22日發表的一篇新分析，氣泡水可能透過稍微增強葡萄糖的吸收和代謝，進而輔助減重。然而，此效果非常微弱，無法取代均衡飲食和規律運動，仍是維持健康體重的關鍵。

許多人認為氣泡水有助於減重，因為它可以產生飽足感、抑制飢餓感，且被認為可以促進消化並降低血糖。然而，其背後的機制仍不完全清楚。

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這項研究的主要作者，日本的高橋 昭博士博士為了進一步瞭解，參考過去文獻，將飲用氣泡水的過程與血液透析（hemodialysis，俗稱「洗腎」）進行比較。血液透析會使血液呈鹼性，主要是透過產生二氧化碳（CO2）。

高橋博士解釋，同樣地，氣泡水中的二氧化碳會經由胃壁吸收，並在紅血球中迅速轉換成碳酸氫鹽（HCO3）。這個鹼化過程會活化紅血球中的關鍵酵素，進而加速葡萄糖的吸收和利用。臨床觀察發現在血液透析過程中，儘管透析液中的葡萄糖濃度較高，但血液流經透析器時，血糖濃度會下降。

然而，他也補充，在一次典型的4小時血液透析療程中，約消耗9.5公克的葡萄糖。「有鑑於如此微小的葡萄糖減少量，氣泡水並不能作為單一的減重解決方案，」高橋博士強調。

高橋博士也提醒，飲用氣泡水可能會對消化系統造成一些影響，特別是對於胃部敏感或患有腸胃道疾病的人，主要影響包括脹氣，在某些情況下，還可能加劇與消化系統疾病相關的症狀，例如腸躁症或胃食道逆流。

NNEdPro 全球食品、營養和健康研究所（該期刊共同擁有機構）執行董事雷伊教授（Professor Sumantra Ray）表示，氣泡水和葡萄糖代謝的關聯仍需進一步研究，目前不足以將其用於預防或治療。且需考量市售碳酸飲料的潛在危害。

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