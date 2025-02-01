自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》約7成人有敏感肌問題！ 中醫授4個改善方法

2025/02/01 15:43

中醫認為，敏感肌的形成與臟腑功能失調和氣血不足密切相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫認為，敏感肌的形成與臟腑功能失調和氣血不足密切相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大、環境污染日益嚴重，敏感肌膚成為普遍問題。根據統計，約7成人都有敏感肌相關困擾，如紅腫、搔癢、刺痛等症狀。針對這一問題，台北潤中醫診所院長艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文指出，敏感肌的形成與臟腑功能失調和氣血不足密切相關，可分型透過內服中藥調理、針灸療法、草本外敷護理、飲食調理，來從根本調理改善。

中醫解讀敏感肌成因

中醫認為，敏感肌的形成與臟腑功能失調和氣血不足密切相關。可分為以下4種類型：

1. 肺虛型：肺氣不足使肌膚屏障脆弱，易受外界刺激而敏感。

2. 脾胃虛弱型：脾胃功能不佳導致營養供應不足，皮膚變薄且脆弱。

3. 肝鬱血虛型：肝氣鬱結或肝血不足使皮膚容易紅腫或過敏。

4. 腎陰不足型：腎陰虧損會導致皮膚乾燥並對環境更為敏感。

中醫治療敏感肌的4大方法

1. 內服中藥調理：

●肺虛型：建議服用玉屏風散，增強肌膚抵抗力。

●脾胃虛弱型：可使用四君子湯補脾健胃，改善皮膚營養吸收。

●肝鬱血虛型：柴胡疏肝散或當歸補血湯可疏肝理氣，緩解過敏現象。

●腎陰不足型：六味地黃丸可滋補腎陰，改善皮膚乾燥。

2. 針灸療法：透過刺激曲池、足三里、肺俞等穴位，能提升免疫力與肌膚屏障功能。壓力大的患者可按摩太衝穴，達到疏肝解鬱效果，減少敏感爆發。

3. 草本外敷護理：使用金銀花水濕敷能消炎抗敏；甘草水則適合舒緩紅腫敏感肌；蘆薈膏則幫助鎮定和保濕。

4. 飲食調理：多食用潤肺清熱食物如梨子、銀耳、蓮子，減少過敏反應。避免辣椒、酒精等辛辣刺激食物，並補充紅棗、枸杞等益氣養血食材，增強氣血循環，改善肌膚健康。

艾莉絲強調，敏感肌的護理須內外兼顧，配合良好的生活習慣，才能有效改善。民眾若有相關困擾，可向中醫師諮詢，尋求個人化的調理方案。

艾莉絲說，草本外敷護理，蘆薈膏能幫助鎮定和保濕；示意圖。（圖取自freepik）

艾莉絲說，草本外敷護理，蘆薈膏能幫助鎮定和保濕；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中