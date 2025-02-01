健康網》約7成人有敏感肌問題！ 中醫授4個改善方法

中醫認為，敏感肌的形成與臟腑功能失調和氣血不足密切相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大、環境污染日益嚴重，敏感肌膚成為普遍問題。根據統計，約7成人都有敏感肌相關困擾，如紅腫、搔癢、刺痛等症狀。針對這一問題，台北潤中醫診所院長艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文指出，敏感肌的形成與臟腑功能失調和氣血不足密切相關，可分型透過內服中藥調理、針灸療法、草本外敷護理、飲食調理，來從根本調理改善。

中醫解讀敏感肌成因

中醫認為，敏感肌的形成與臟腑功能失調和氣血不足密切相關。可分為以下4種類型：

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1. 肺虛型：肺氣不足使肌膚屏障脆弱，易受外界刺激而敏感。

2. 脾胃虛弱型：脾胃功能不佳導致營養供應不足，皮膚變薄且脆弱。

3. 肝鬱血虛型：肝氣鬱結或肝血不足使皮膚容易紅腫或過敏。

4. 腎陰不足型：腎陰虧損會導致皮膚乾燥並對環境更為敏感。

中醫治療敏感肌的4大方法

1. 內服中藥調理：

●肺虛型：建議服用玉屏風散，增強肌膚抵抗力。

●脾胃虛弱型：可使用四君子湯補脾健胃，改善皮膚營養吸收。

●肝鬱血虛型：柴胡疏肝散或當歸補血湯可疏肝理氣，緩解過敏現象。

●腎陰不足型：六味地黃丸可滋補腎陰，改善皮膚乾燥。

2. 針灸療法：透過刺激曲池、足三里、肺俞等穴位，能提升免疫力與肌膚屏障功能。壓力大的患者可按摩太衝穴，達到疏肝解鬱效果，減少敏感爆發。

3. 草本外敷護理：使用金銀花水濕敷能消炎抗敏；甘草水則適合舒緩紅腫敏感肌；蘆薈膏則幫助鎮定和保濕。

4. 飲食調理：多食用潤肺清熱食物如梨子、銀耳、蓮子，減少過敏反應。避免辣椒、酒精等辛辣刺激食物，並補充紅棗、枸杞等益氣養血食材，增強氣血循環，改善肌膚健康。

艾莉絲強調，敏感肌的護理須內外兼顧，配合良好的生活習慣，才能有效改善。民眾若有相關困擾，可向中醫師諮詢，尋求個人化的調理方案。

艾莉絲說，草本外敷護理，蘆薈膏能幫助鎮定和保濕；示意圖。（圖取自freepik）

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