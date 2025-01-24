自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

胡牌連莊卻生病！過年打牌狂憋尿 婦人罹膀胱炎

2025/01/24 10:48

有婦人打麻將贏了錢，卻發生急性膀胱炎。（圖取自PhotoAC）

有婦人打麻將贏了錢，卻發生急性膀胱炎。（圖取自PhotoAC）

〔記者許麗娟／高雄報導〕過年和親友相聚打牌閒嗑牙，小心別為了怕轉運憋尿反而傷身，高雄63歲趙女士就因和親友打麻將時手氣順又旺、胡牌連莊，擔心中途上廁所會轉換運勢，雖然飲料一直喝，卻仍強憋尿意，直到數小時後散場才去上廁所，隔日卻出現頻尿、小便疼痛、下腹脹痛等不適症狀，就醫才知竟憋出急性膀胱炎，悔不當初！

阮綜合泌尿科醫師李宗熹指出，趙女士就醫時告知一直跑廁所小便，但很用力才解出一點點，解尿時有灼熱感、疼痛，經尿液檢查發現趙女士的尿液顏色深且味道重並伴有血尿，證實是急性膀胱炎作崇。

醫師說明，急性膀胱發炎發生原因除了喝水量不足、憋尿，婦女也是高危險群。（圖取自shutterstock）

醫師說明，急性膀胱發炎發生原因除了喝水量不足、憋尿，婦女也是高危險群。（圖取自shutterstock）

李宗熹進一步說明，急性膀胱發炎發生原因除了喝水量不足、憋尿，婦女也是高危險群，發生膀胱炎的機會比男性高很多，主因是女性尿道比男生短，尿道口離陰道口及肛門口很近，容易因性行為或衛生習慣不佳、清潔不當，導致細菌經由尿道口進入而感染泌尿道，尤其婦女停經前後免疫力較差，荷爾蒙分泌下降，導致尿道和陰道萎縮，也增加膀胱炎的機會。

李宗熹表示，膀胱炎的治療以抗生素為主。至於避免罹患膀胱炎，除了不要憋尿、多喝水，降低尿路感染的風險，同時提醒，女性如廁後擦拭應由前往後，避免肛門、陰道細菌進入尿道；洗澡盡量淋浴，外殖器官使用清水洗淨即可，清潔用品或婦潔液用多了可能改變陰道正常酸鹼值，反而容易滋生細菌；此外，服用蔓越莓、甘露醣、益生菌等，對預防復發有幫助，也可多吃高纖維食物，改善便祕問題，並避免穿著過緊衣褲，排除因悶熱、增加細菌繁殖的機會。

李宗熹呼籲，久坐不動尤其對身心傷害大，除了玩麻將、打牌，像是長途旅遊者、上網打game、追劇等，最好每隔固定時間就起身活動，上廁所、喝水，彎彎腰、拉拉筋都有助健康。

泌尿科醫師李宗熹提醒久坐不動、憋尿會提升膀胱炎的風險。（阮綜合提供）

泌尿科醫師李宗熹提醒久坐不動、憋尿會提升膀胱炎的風險。（阮綜合提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中