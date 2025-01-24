胡牌連莊卻生病！過年打牌狂憋尿 婦人罹膀胱炎

有婦人打麻將贏了錢，卻發生急性膀胱炎。（圖取自PhotoAC）

〔記者許麗娟／高雄報導〕過年和親友相聚打牌閒嗑牙，小心別為了怕轉運憋尿反而傷身，高雄63歲趙女士就因和親友打麻將時手氣順又旺、胡牌連莊，擔心中途上廁所會轉換運勢，雖然飲料一直喝，卻仍強憋尿意，直到數小時後散場才去上廁所，隔日卻出現頻尿、小便疼痛、下腹脹痛等不適症狀，就醫才知竟憋出急性膀胱炎，悔不當初！

阮綜合泌尿科醫師李宗熹指出，趙女士就醫時告知一直跑廁所小便，但很用力才解出一點點，解尿時有灼熱感、疼痛，經尿液檢查發現趙女士的尿液顏色深且味道重並伴有血尿，證實是急性膀胱炎作崇。

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醫師說明，急性膀胱發炎發生原因除了喝水量不足、憋尿，婦女也是高危險群。（圖取自shutterstock）

李宗熹進一步說明，急性膀胱發炎發生原因除了喝水量不足、憋尿，婦女也是高危險群，發生膀胱炎的機會比男性高很多，主因是女性尿道比男生短，尿道口離陰道口及肛門口很近，容易因性行為或衛生習慣不佳、清潔不當，導致細菌經由尿道口進入而感染泌尿道，尤其婦女停經前後免疫力較差，荷爾蒙分泌下降，導致尿道和陰道萎縮，也增加膀胱炎的機會。

李宗熹表示，膀胱炎的治療以抗生素為主。至於避免罹患膀胱炎，除了不要憋尿、多喝水，降低尿路感染的風險，同時提醒，女性如廁後擦拭應由前往後，避免肛門、陰道細菌進入尿道；洗澡盡量淋浴，外殖器官使用清水洗淨即可，清潔用品或婦潔液用多了可能改變陰道正常酸鹼值，反而容易滋生細菌；此外，服用蔓越莓、甘露醣、益生菌等，對預防復發有幫助，也可多吃高纖維食物，改善便祕問題，並避免穿著過緊衣褲，排除因悶熱、增加細菌繁殖的機會。

李宗熹呼籲，久坐不動尤其對身心傷害大，除了玩麻將、打牌，像是長途旅遊者、上網打game、追劇等，最好每隔固定時間就起身活動，上廁所、喝水，彎彎腰、拉拉筋都有助健康。

泌尿科醫師李宗熹提醒久坐不動、憋尿會提升膀胱炎的風險。（阮綜合提供）

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