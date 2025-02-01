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健康網》臉色暗沉、黑眼圈煩惱多？中醫教你4招調理好氣色

2025/02/01 16:37

艾莉絲指出，透過中藥調理、針灸療法、氣色按摩、草本養顏4招從根本調理，還你好氣色；圖為情境照。（圖取自photoAC）

艾莉絲指出，透過中藥調理、針灸療法、氣色按摩、草本養顏4招從根本調理，還你好氣色；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人因為壓力大、睡眠不足或飲食不規律，容易出現臉色暗沉、蠟黃甚至黑眼圈的困擾。針對「氣色問題」，台北潤中醫診所院長艾莉絲醫師在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文，分享中藥調理、針灸療法、氣色按摩、草本養顏4招從根本調理，還你好氣色。

中醫解析氣色不佳的原因

艾莉絲醫師指出，氣色不佳的原因主要分為以下幾種：

1. 氣血虧虛：當氣血不足時，皮膚缺乏滋養，顯得蒼白、暗淡，多見於貧血或長期疲勞者。

2. 肝鬱氣滯：情緒壓抑或壓力過大會導致肝氣鬱結，臉色呈現蠟黃或暗沉，尤其是眼周容易變黑。

3. 脾胃失調：中醫認為「脾主運化」，脾胃功能失調會影響營養吸收，導致皮膚乾燥無光澤。

4. 腎虛：腎虛會讓臉上呈現灰暗、疲憊感，並常伴隨黑眼圈的問題。

中醫調理氣色的實用方法

1. 中藥調理：需依個人體質調配，切勿自行用藥。

●氣血虧虛者可使用四物湯、八珍湯等中藥方劑，常用藥材包括當歸、熟地黃、黃芪、黨參。

●肝鬱氣滯者適用逍遙散，搭配柴胡、白芍、薄荷等藥材。

●脾胃虛弱者可以選擇參苓白術散，配合白術、茯苓、山藥等。

●腎虛者可考慮六味地黃丸或右歸丸。

2. 針灸療法：透過針灸調節經絡氣血，改善臉部循環，促進皮膚健康。常用穴位包括足三里、合谷、三陰交、太溪等。

3. 氣色按摩：每日輕輕按摩迎香穴、太陽穴、印堂穴等部位，有助於促進血液循環，讓皮膚恢復光澤。

4. 草本養顏：選用珍珠粉、白芷、薏苡仁等天然材料製成面膜，能改善皮膚暗沉和粗糙。

調整生活作息，事半功倍

艾莉絲強調，除了中醫調理外，規律作息、適當運動及均衡飲食也不可忽視。保持良好的生活習慣，才能讓氣色更自然紅潤，展現健康美麗的光彩。如果你也有氣色不佳的困擾，不妨參考這些中醫調理方法，從根本改善體質，讓自己恢復好氣色！

艾莉絲說，腎虛會讓臉上呈現灰暗、疲憊感，並常伴隨黑眼圈的問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

艾莉絲說，腎虛會讓臉上呈現灰暗、疲憊感，並常伴隨黑眼圈的問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

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