健康網》走春泡湯舒緩痠痛好處多 中醫：但這3類人不宜

中醫師表示，溫泉能夠暢通全身經絡，改善慢性關節炎、肌腱炎或肌肉痠痛等，但要注意溫度不要過高、時間不過長；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節連假規劃旅遊，不少人會選擇泡湯舒緩身心。中醫師王大元指出，溫泉能夠暢通全身經絡，改善慢性關節炎、肌腱炎或肌肉痠痛等，但要注意溫度應控制在攝氏38到42度間，否則恐引發血栓，增加心梗風險，建議泡15至20分鐘即可。不建議急性、熱性、出血性狀況者泡湯，像是熱感冒、胃潰瘍出血、吃太飽、乾癬和異位性皮膚炎都不適合。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，以中醫的觀點來說，泡湯能暢通全身經絡，如果是足浴方式，泉水高度以達到髕骨下緣為佳。

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中醫師說明，如果是足浴方式泡湯，泉水高度以達到髕骨下緣為佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

王大元指出，小腿有脾、胃、肝、腎經穴位通過，像是陰陵泉（脾）、足三里（胃）、太衝（肝）、太溪穴（腎）等，其中脾主肌肉，脾氣健運，則肌肉豐盈有活力；肝主筋，肝血充盈，則四肢靈活、舒緩壓力；腎主骨，腎氣充盈則骨節輕盈。除了相對應的穴位外，另有「阿是穴」（筋膜緊繃處）可藉由泉水按摩來緩解緊繃不適感。

王大元說，泡溫泉容易出汗，汗為心之液，出汗過多會導致耗氣傷陰，如果是陰虛體質者，像是口乾舌燥、大便乾燥、手足心熱、渴喜冷飲或面部烘熱，就應該減少浸泡的時間，微微出汗即止。

此外，過熱的水溫會破壞皮脂層的穩定性，因此溫度應控制在攝氏38到42度之間，溫度過高或過低都可能引發血栓，增加心肌梗塞的風險，建議浸泡15到20分鐘即可。

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