健康網》冬天皮膚敏感又暗沉 中醫4方法還你亮白肌

中醫師指出，冬天皮膚常出現各種狀況；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天皮膚常出現各種狀況，過年將至，很多人都會習慣大魚大肉，但高油高鹽的飲食容易刺激皮膚。台北潤中醫診所院長艾莉絲提到，除了規律作息和壓力管理之外，中醫常見調理方式包含服用金銀花、蒲公英排毒、針灸、敷中藥面膜，能有效改善乾燥暗沉、皮膚敏感等問題。

艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文分享4個中醫改善皮膚問題的方法。

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●內服中藥調理：可以考慮使用四物湯或當歸補血湯滋養氣血，改善乾燥與黯沉針對青春痘或發炎問題，可服用金銀花、蒲公英清熱排毒。另外，像是六味地黃丸能補充腎精，改善肌膚鬆弛與缺乏彈性。艾莉絲強調，中藥需在中醫師指導下服用，千萬不要自行調配。

●針灸美容：可以考慮刺激穴位，如合谷、足三里、陽白，能減少皺紋與膚色不均改善臉部血液循環，讓肌膚看起來更加紅潤透亮。

●中藥面膜與草本外敷：像是可能很多人平常就會用的珍珠粉面膜，具有美白與修復功效，幫助提亮膚色也可以使用薏仁水濕敷，這能消炎去紅腫，適合敏感或青春痘肌膚。也可以用金銀花與白芷，加起來調配成膏狀，能夠減少色斑與暗沉。

●規律作息與壓力管理：盡量在晚上11點至凌晨3點睡覺，這是肝臟排毒時間，保持良好睡眠有助於皮膚修復。另外像是太極、瑜伽等運動，促進氣血循環，改善膚色暗沉。也要記得，壓力過大會影響肝氣疏泄，導致膚質惡化，工作很累，但還是要想辦法舒緩情緒。

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