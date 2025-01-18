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健康網》最胖年菜是「它」！營養師：非東坡肉、蹄膀
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕再過一星期就要迎接春節了，大多數人已預訂好年菜，亦或親自下廚，那常見的年菜熱量是多少呢？好食課營養師Lexie張宜臻在粉專「好食課」發文分享一人份年菜的熱量，以下一碗皆以200克做計算。最高的是紅燒獅子頭，2顆約220克約475大卡；而一碗富貴蹄的熱量比東坡肉高，前者約440大卡，後者約390大卡。
14種年菜熱量排行
以下熱量未特別標注者，一碗皆以200克做計算。
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●紅燒獅子頭：2顆約220克，熱量475大卡。
●櫻花蝦米糕：一碗熱量455大卡。
●炒炊粉：一碗熱量445大卡。
●富貴蹄：一碗熱量約440大卡。
●東坡肉：一碗熱量390大卡。
●燻雞：一碗熱量365大卡。
●富貴雙方：由蜜汁火腿、四方餅、烤方酥構成，2個100克，熱量344大卡。
●佛跳牆：一碗熱量約230大卡。
●蘿蔔糕：一塊手掌心大小的蘿蔔糕，大約100大卡，2片（200克）約220大卡。
●紹興醉雞：一碗熱量約215大卡。
●人蔘雞湯：一碗熱量約150大卡。
●香腸：一根40克熱量約145大卡，5根約725大卡。。
●干貝海鮮羹：一碗熱量約110大卡。
●醉蝦：3尾（60克）約65大卡，9尾180克約195大卡。
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