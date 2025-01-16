健康網》麵包剛過期還能吃？ 營養師曝判斷「關鍵」

營養師表示，麵包過期最好還是別吃；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕麵包剛過期不到幾小時，許多人多會認為別浪費，就還是吃下肚；對此，營養師張語希表示，過期的食物還是建議別吃，若真的要吃，可從麵包含水量判別，高水分含量如奶酥、果醬類食物等，容易滋生細菌，就真的別吃了；另，若包裝上是寫「最佳賞味期限」，就表示在這個期間內最好吃，或許還可以吃。

張語希在粉絲專頁「營養師 張語希」發影片強調，過期食物當然建議不要吃，若堅持要吃，認為自己免疫力強者，建議再看一下該麵包屬高水分含量或低水分含量，舉例來說，奶酥、果醬類的麵包就屬高水分含量，較容易滋生細菌；反之，吐司、乾麵包等就屬低水分含量，就可能還行。

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除此之外，張語希指出，若包裝上是寫「最佳賞味期限」，剛過期就還可能可以吃，因其代表著在期間內食用最好吃，超過這個時間可能就沒那麼好吃了。不過，現在多數麵包包裝上都是寫保存期限，那就還是建議超過期限就不要吃了。

張語希提醒，過期很久就別吃，千萬別用肉眼判斷，因肉眼僅能看到表面，又看不到裡面，如果用顯微鏡看的話，就會讓人不敢吃。

食品包裝上可看到保存期限（左）、有效日期（中）及最佳賞味期限（右）字眼，3者分別代表不同意思。（資料照，健康網合成）

保存期限、有效日期及賞味期限差別

針對包裝上保存期限、有效日期及賞味期限之差別，食藥署說明，「保存期限」是從製造日期算起，產品可以保持品質的期間，通常6個月，長為2至3年；「有效日期」是指可保持產品價值的最終期限，在有效日期內一定是安全可食用的；「賞味期限」是指在此日期之前，食品可保持最佳品質，但並不表示在此日期之後，食品就不安全或變質了。

最後，食藥署也呼籲，食品還是趁新鮮食用最好，在購買時先想好，不要買過量造成囤積，以確保吃到的都是最新鮮、安全的食品。

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