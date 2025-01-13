健康網》針灸前不應空腹 中醫：療程後休息15-30分鐘

中醫指出，進行針灸時需特別注意：針灸前不應空腹、針灸中避免大幅度移動、針灸後最好休息15-30分鐘；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到中醫，許多人首先聯想到的便是針灸，這項傳統療法在中醫治療中佔據著重要地位。針灸透過刺激人體經絡的特定穴位來調理身體與治療疾病，尤其在緩解疼痛與促進健康方面備受推崇。台北潤中醫診所院長艾莉絲在其臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文提醒，進行針灸時需特別注意：針灸前不應空腹、針灸中避免大幅度移動、針灸後最好休息15-30分鐘。

針灸前

艾莉絲強調，進行針灸前不應空腹，因為空腹可能導致身體虛弱，增加暈針的風險。同時，過飽也應避免，建議在針灸前適量進食，讓身體處於放鬆狀態。此外，保持平靜的心情對針灸效果有顯著影響，過度緊張或焦慮可能干擾經絡的暢通。為方便針灸部位的操作，患者應選擇穿著寬鬆的衣物，以減少治療時的束縛感。

請繼續往下閱讀...

針灸中

針灸過程中，艾莉絲提醒患者避免大幅度移動，以免針具滑動或引發不適。建議患者放鬆平躺，靜止不動，以便身體自然接受治療。針灸過程中可能會出現輕微的酸脹或輕微疼痛，屬於正常現象，但若感到劇烈疼痛或其他強烈不適，應立即告知醫師，以便調整針刺位置。

針灸後

針灸結束後，艾莉絲建議，患者不宜立刻進行劇烈活動或勞動，最好休息15至30分鐘，讓身體適應療程效果。此外，針刺部位的皮膚須保持乾淨，避免接觸髒污或摩擦，以降低感染風險。針灸後數小時內，應避免洗澡，以防針孔受潮引起不適。患者可補充適量溫水，促進體內氣血流動及代謝，提升療效，並避免飲用冷飲。

艾莉絲強調，進行針灸前不應空腹，因為空腹可能導致身體虛弱，增加暈針的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法